Comeback der "Destination-Weddings"

Adieu Corona und Reise-Beschränkungen! Mit der "Wiedereröffnung" der Welt kehren diesen Sommer auch Destination-Weddings zurück. Wir zeigen die schönsten Ziele für Traum-Hochzeiten, und in welchen Monaten sich das große Fest in den Destinationen besonders gut eignet.

Weißer Sandstrand, sanftes Meeresrauschen und warme Sonnenstrahlen machen Urlaub unter Palmen zu einem traumhaften Erlebnis. Kein Wunder also, dass so manches Brautpaar nicht nur die Flitterwochen sondern auch gleich die Trauung selbst im Paradies feiern möchte. Internationale Hochzeits-Locations bieten etwas ganz Besonderes, wofür es sich für viele lohnt zu vereisen.

Von traumhaften italienischen Landschaften bis zu Strandhochzeiten – die Welt liegt Ihnen zu Füßen , wenn es um fabelhafte Kulissen für den großen Tag geht. Nachstehend die beliebtesten europäischen Hochzeits-Locations. Und falls die Destinationen doch das ein oder andere Hochzeits-Budget sprängen sollten, eignen sich die Orte doch auch für einzigartige Flitterwochen oder einen romantischen Urlaub zu zweit...

Comer See, Italien

Italiens drittgrößter See ist einer der beliebtesten Hochzeits-Destinationen in ganz Europa. Die Ufer des Comer Sees sind prächtig geschmückt mit bunten Villen, gepflegten Gärten, luxuriösen Hotels (Hotel Tremezzo ist beispielweise ein legendärer Hochzeits-Hotspot) und einer Vielzahl charmanter Restaurants. Hochzeiten am Comer See versprechen ein Fest mit viel Dolce-Vita-Flair, mit Standorten am Wasser für jedes Budget und jeden Anspruch (auch die Villa Carlotta , die sich entlang des Sees erstreckt, ist ein besonderer Favorit unter Brautpaaren) und der seltenen Gelegenheit für Sie und Ihre Gäste, auf dem glitzernden Wasser selbst anzukommen und abzureisen.

Beste Zeit für eine Destination Wedding: April – Juni oder September – Oktober

Santorini, Griechenland

Als eine der schönsten griechischen Inseln, lockt Santorini Hochzeitsreisende aus der ganzen Welt an. Das einzigartige Reiseziel hat Romantik in der Luft, mit atemberaubenden Ausblicken, Sonnenuntergängen, die den Himmel in Flammen setzen, und historischen Reichtum, der sowohl natürliche als auch von Menschenhand geschaffene Wunder miteinander verwebt. Und wenn es um Hochzeiten geht, haben verlobte Paare die Wahl zwischen zurückhaltenden Rückzugsorten am Ende von Feldwegen, Villen an den Klippen mit Blick auf die Ägäis und Hotels, die von ganzjährig blühenden Fuschia-Blüten umgeben sind. Zeremonien sind sonnendurchflutet, verschmelzen mit Empfängen im Sonnenuntergang und versprechen Tanzen unter freiem Himmel.

Beste Zeit für eine Destination Wedding: April – Mai, September – November

Ibiza, Balearen

Ibiza kann nicht nur Strandparty und Nachtleben. In den letzten Jahren hat die Landschaft der Insel – die ein deutlich ruhigeres, friedlicheres Gefühl verkörpert – Verliebte und Verlobte angezogen und mit einem beinahe ganz jährigem milden Klima begeistert. Das mediterrane Reiseziel verspricht innerhalb von Europa eine Flugzeit unter 3 Stunden und auch aus Wien gehen zur Neben- und Hauptsaison mehrmals die Woche Direktflüge. Die große Anzahl an ländlichen Rückzugsorten, verlassenen Stränden und bezaubernden Bergen bieten einzigartige Kulissen. Das Boutique-Landhotel Atzaró im Herzen der Insel, bietet eine Vielzahl bezaubernder Locations im Finca-Stil. Aber auch kleine charmante Kapellen bieten neben Strandclubs ausreichend romantische Möglichkeiten.

Beste Zeit für eine Destination Wedding: Mai – September

Provence, Frankreich

Vincent Van Gogh, Paul Cézanne und Pablo Picasso sind alle dafür bekannt, eine lang anhaltende Liebesbeziehung mit der sonnenverwöhnten Region der Provence zu schätzen. Hügelige Olivenhaine und wunderschöne Lavendelfelder bilden romantische Kulissen für die Trauung und das Fest zugleich. Mit dem perfekten Timing (Anfang Juli), schaffen die lilafarbenen Lavendelfelder eine atemberaubende Kulisse für das ewige Versprechen. Die Lavender Domaine nördlich von Marseille hat zum Beispiel zwei große Nomadenzelte in den Lavendelfeldern selbst errichtet, in die auch Indoor-Veranstaltungsräume integriert werden können. Während des Sommers ist auch das Château Sainte Roseline ein Location-Hotspot. Mit Platz für bis zu 1.000 Gästen, einer eigene Kapelle und hausgemachten Wein aus dem eigenen Weingut, lassen sich hier große Feiern bestens zelebrieren.

Beste Zeit für eine Destination Wedding: März – Mai, September – November; Anfang Juli