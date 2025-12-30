Bayern-Knall: Entscheidung um Leon Goretzka gefallen

Der deutsche Nationalspieler wird den FC Bayern im Winter nicht verlassen.

Nachdem zuletzt über einen Blitz-Wechsel von Leon Goretzka spekuliert wurde, ist nun offenbar eine erste Entscheidung gefallen. Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, gibt es derzeit „keine Anzeichen“, dass der 30-Jährige den FC Bayern schon im Jänner verlässt.

Goretzkas Zeit in München neigt sich aber trotzdem dem Ende zu. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, laut BILD sind zwar Gespräche geplant, die Tendenz geht aber klar Richtung Trennung.

© Getty Images

Der Mittelfeldspieler könnte München somit im Sommer ablösefrei verlassen. Interessenten gibt es offenbar einige. So sollen unter anderem Tottenham, Atletico Madrid, Napoli, Juventus und Fenerbahce Istanbul