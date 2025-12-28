Alles zu oe24VIP
Berater verhandelt

Transfer-Hammer: Bayern-Star vor Blitz-Abschied im Winter

28.12.25, 12:52
Leon Goretzka könnte schon im Winter den FC Bayern München verlassen. Sein Berater soll derzeit auf der Suche nach einem möglichen Wechselziel sein.

Der FC Bayern München will eigentlich Mittelfeldspieler Leon Goretzka (30) im Jänner nicht ziehen lassen, obwohl sein Vertrag nur noch ein halbes Jahr läuft. Wenn der deutsche Rekordmeister doch einem möglichen Winterabschied zustimmt, will die Seite von Goretzka vorbereitet sein.

Laut dem türkischen Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu bereitet sich der Agent des Spielers auf den Fall vor. Er soll bereits mit Tottenham Hotspur über einen möglichen Winter-Transfer verhandeln.

Wiedersehen mit Tedesco

Neben dem Premier-League-Klub gibt es weitere Interessenten für den Mittelfeldmotor. Sabuncuoglu berichtet auch, dass Fenerbahce-Coach Domenico Tedesco gerne Goretzka in die Türkei holen will. Die beiden haben schon in der Saison 2017/18 miteinander bei Schalke 04 zusammengearbeitet.

Zuletzt wurden Atlético Madrid und die SSC Neapel mit dem DFB-Star in Verbindung gebracht. Für Goretzka ist derzeit wichtig, den richtigen Verein zu finden, um seine Chance auf eine WM-Teilnahme zu erhöhen.

