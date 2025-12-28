Wilde These: ER wird mal Bayern-Trainer

"Stimmt", sagt VfB-Stuttgart-Vorstandschef Alexander Wehrle auf die These, dass Sebastian Hoeneß eines Tages Bayern-Trainer wird.

Diese Aussage erhielt beim TV-Spielchen "Stimmt oder Stuss?" aus dem Fußball-Talk "BILD SPORT" auf "WELT TV", in dem prominente Gäste provokante Thesen bewerten müssen, die größte Aufmerksamkeit: "Stimmt", sagt VfB-Stuttgart-Vorstandschef Alexander Wehrle auf die These, dass Sebastian Hoeneß eines Tages Bayern-Trainer wird. Wehrle schloss jedoch die laufende und kommende Saison aus.

Trotz langfristiger Verträge von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (bis 2028) und Bayern-Coach Vincent Kompany (bis 2029) bleibt offen, wie stabil die Trainer-Zukunft in München ist – insbesondere wenn irgendwann Real Madrid oder Manchester City Interesse an Kompany bekunden.

Zurückhaltender reagierte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken auf die These, Dortmund behält Schlotterbeck lieber bis Vertragsende 2027, als ihn vorzeitig zu verkaufen. Ricken hofft, dass dies "Stuss" ist, doch eine Verlängerung bis 2030 ist ungewiss. Damit wird Schlotterbeck zu einer der spannendsten Personalfragen der Rückrunde.

Wer wird deutscher WM-Tormann

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist Thema: Jens Lehmann äußert Zweifel, dass Manuel Neuer 2026 noch WM-Tormann sein wird. Oliver Baumann könnte mit starken Leistungen dagegenhalten.

Abschließend geht es um Newcastle United. Die These: Nick Woltemade bekommt in Newcastle bald einen neuen Trainer. Angesichts sportlicher Stagnation und fragwürdiger Entscheidungen von Trainer Eddie Howe erscheint ein baldiger Trainerwechsel durchaus realistisch – also kein Stuss.