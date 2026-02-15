Biathlon-Ladies verschießen Top-10-Platz im Finish

Nächste Goldmedaille für Italien: Lisa Vittozzi setzt sich in der Damenverfolgung eindrucksvoll durch. Unsere Hoffnungen Lisa Hauser und Anna Andexer vergeben eine Top-Platzierung mit Fehlern beim letzten Schießen, schaffen aber die Quali für den Massenstart.

Knapp 40 Minuten nach Ski-Königin Federica Brignone in Cortina hat es auch in Antholz großen Jubel um Heim-Gold gegeben. Lisa Vittozzi gewann am Sonntag mit einer fehlerfreien Schussleistung die 10-km-Biathlon-Verfolgung 28,8 Sekunden vor der norwegischen Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide (3 Strafrunden) und 34,4 Sek. vor der Finnin Suvi Minkkinen. Das ÖOC-Trio Anna Andexer (3), Lisa Hauser (4) und Anna Gandler (3) beging zu viele Fehler. Andexer wurde als Beste 21.

© EPA

Hauser landete unmittelbar vor Gandler auf Rang 29. Andexer war als Sprint-Neunte mit Chancen auf einen Spitzenplatz ins Rennen gegangen, verzeichnete aber gleich beim ersten von 20 Schuss einen Fehler, während sich Hauser mit zwei fehlerfreien Liegendschießen schon auf Rang 14 vorarbeitete. Doch bei den Stehendschießen unterliefen ihr zunächst ein und beim letzten dann sogar drei Fehler, womit sich ihre Aufholjagd wieder im Nichts auflöste. Hauser war im Sprint 30. gewesen, Gandler 32.

Vittozzi mit cooler Schussleistung zu Gold

An der Spitze brachte sich Vittozzi als Sprint-Fünfte vor allem dank fünf Volltreffern in nur rund 20 Sekunden beim zweiten Liegendschießen in Front auf Goldkurs. Kirkeeide kämpfte sich nach dem dritten Schießen zwar nochmals an die Spitze zurück, doch am Ende beging sie unter Druck drei Fehler, während die 31-jährige Vittozzi cool blieb. Die Einzel-Weltmeisterin 2024 hat nach Silber und Bronze jeweils mit der Mixed-Staffel nun einen kompletten olympischen Medaillensatz.

Für die Biathletinnen und Biathleten stehen noch die Staffeln (Dienstag Männer, Mittwoch Frauen) sowie die Massenstartrennen (Freitag Männer, Samstag Frauen) auf dem Programm. Während das Massenstartrennen bei den Männern ohne Österreicher in Szene geht, sind Anna Andexer und Lisa Hauser zum Abschluss nochmals am Start.