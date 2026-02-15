Fans toben: Totales Chaos hinter den Kulissen

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina herrscht auf den Tribünen und bei den Parties ausgelassene Stimmung, allerdings gibt es bei vielen Fans auch jede Menge Aufregung.

Die Bilder aus dem Norden Italiens von ausgelassenen Feiern gehen derzeit um die Welt. Nach 20 Jahren sind die Winterspiele zurück im Herzen Europas und das merkt man an allen Ecken entlang der Wettkampfstätten.

Es wirkt alles friedlich und ausgelassen, ein Fest für die Athleten und die Fans. Am Abend werden die Bars gestürmt und die Partys gehen erst richtig los. Doch mittlerweile wird auch die Kehrseite der Medaille immer wieder gezeigt. Einige Besucher kritisieren auf Social Media, wie man auf den Mega-Event vorbereitet ist.

Lange und komplizierte Abreise

Vor allem die Abreisen gestalten sich mancherorts problematisch. Nach den Eishockey-Spielen in der gerade erst fertiggestellten neuen Luxus-Arena verlaufen sehr stockend. Lange Schlangen am Weg zurück und stundenlange Wartezeiten müssen in der italienischen Metropole Mailand berechnet werden.

Auch bei den alpinen Damen-Rennen in Cortina herrscht beim Abmarsch der Anhänger Chaos. Anstatt gesicherter Wege ins Tal müssen sich die Zuschauer an einem Seil festhalten, um nicht zu stürzen, eine wahre Rutschpartie.