Lyv Café: In Wiens erstem Longevity-Kaffeehaus isst man sich jung

In Wien-Mariahilf hat ein Hotspot eröffnet, der verspricht, was wir uns alle wünschen: Gesundheit, Vitalität und ein langes Leben. Das Lyv Café bringt den Megatrend Longevity direkt auf den Teller.

Biohacker und Hollywood-Stars schwören schon lange darauf – jetzt erreicht der Longevity-Trend auch in Wien seinen Zenit. In der Eggerthgasse hat mit dem "Lyv Café" der erste Spot eröffnet, der Genuss mit dem Versprechen auf ein längeres, gesünderes Leben paart.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Buzzword, das derzeit durch die internationale Food- und Wellness-Szene geistert?

© Getty Images

Was bedeutet Longevity?

Longevity bedeutet wörtlich „Langlebigkeit“, doch in der modernen Ernährung steckt deutlich mehr dahinter. Im Fokus steht nicht nur ein langes Leben, sondern vor allem die Maximierung der sogenannten Healthspan – also jener Jahre, die wir ohne chronische Krankheiten, Energieverlust oder mentale Einbußen verbringen.

Longevity-Ernährung setzt dort an, wo Regeneration beginnt: beim Mikrobiom im Darm, beim Schutz der Zellen und bei der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Statt klassischem Verzicht dominieren "Functional Foods" wie Kollagen, Adaptogene, Vitalpilze und Antioxidantien. Das Ziel: Den Körper auf Zellebene so zu unterstützen, dass er langsamer altert – und sich gleichzeitig besser anfühlt.

Genau dieses Prinzip macht sich auch Wiens neuestes Health-Konzept zunutze.

© Getty Images

Eine Oase im Großstadttrubel

Mitten im Trubel der Mariahilfer Straße hat Gründerin Michaela Lungu mit dem "Lyv Café" eine wahre Longevity-Oase geschaffen. Das Interieur ist minimalistisch, geprägt von warmen Holzmöbeln, sanften Farben und üppigem Grün. Wer hier eintritt, soll den City-Stress buchstäblich an der Tür abgeben. Doch hinter dem Konzept steckt mehr als nur ästhetisches Design.

Die Entstehungsgeschichte ist so persönlich wie inspirierend: Michaela war als Kind oft krank. Ihre Rettung fand sie im Kräutergarten ihrer Großeltern. "Die Tees aus dem Garten haben mir damals unglaublich geholfen", erzählt sie in einem Instagram-Video.

Aus dieser Erfahrung entwickelte sich zunächst eine Karriere als Ernährungsberaterin und schließlich die Vision vom eigenen Café. Ein Ort, der wissenschaftlich fundierte Ernährung mit der Heilkraft der Natur verbindet und Gesundheit alltagstauglich macht.

Was steht auf der Karte?

Im "Lyv" gibt es keine "leeren" Kalorien. Alle Speisen und Drinks sind funktionale Kraftpakete, abgestimmt auf konkrete körperliche Bedürfnisse – von Fokus über Regeneration bis hin zu Darmgesundheit.

Cellular Blue (9,50 €): Das enthaltene blaue Spirulina ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern ein Antioxidantien-Wunder für den Zellschutz, während Kollagen Haut und Bindegewebe unterstützt.

Brain Focus (9,50 €): Der ultimative Biohacking-Drink für das Nachmittagstief. Er enthält "Lions Mane" (Igelstachelbart), ein Vitalpilz, der die kognitive Leistung fördern soll, und MCT-Öl für den schnellen Energiekick ohne Insulin-Peak.

Longevity Meze Teller (15,50 €): Mit Sauerteigbrot, probiotischer Avocado-Creme und nährstoffreichem Hanf-Aufstrich wird hier der Darm – das Zentrum unserer Gesundheit – verwöhnt.

Wellness 2.0: Hightech zum Lunch

Wer nach dem Smoothie noch einen Extra-Boost braucht, kann vor Ort auf biohackerfreundliche Add-ons zurückgreifen:

Rotlichttherapie: Spezielle Lichtwellen unterstützen die Mitochondrien (die Kraftwerke unserer Zellen) und helfen bei der Produktion von Serotonin und Melatonin.

Magnetfeldmatte: Eine kurze Session soll die Durchblutung fördern und sich wie ein energetischer Mini-Urlaub für den Körper anfühlen.

Alle Infos auf einen Blick

Wo? Eggerthgasse 8, 1060 Wien

Konzept: Collagen Smoothies, Microbiom-Food, Biohacking & Longevity

Preis-Check: Smoothies ab 8,50 €, Snacks ab 3,50 €, Meze-Teller 15,50 €

Öffnungszeiten: Mo-Do: 12-18 Uhr, Fr-Sa: 10-18 Uhr

Das "Lyv" zeigt eindrucksvoll, dass gesundes Essen nicht nach Verzicht schmecken muss, sondern purer Luxus für den eigenen Körper sein kann.