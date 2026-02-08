Faschings-Desserts: Diese Rezepte sorgen für Partystimmung

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, davor darf aber noch einmal ordentlich genascht werden. Mit Krapfen, Kuchen und Donuts wird die Faschingsparty zum zuckersüßen Erfolg!
Krapfen
ZUTATEN FÜR 12-15 STÜCK
- 1 Würfel frischer Germ (42 g)
- 50 g Zucker ca.
- 200 g lauwarme Milch
- 500 g Mehl
- 1 Ei
- 60 g weiche Butter
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL unbehandelter Zitronenabrieb
- Mehl für die Arbeitsfläche
- Pflanzenöl zum Ausbacken ca.
- 200 g Marmelade
- Staubzucker zum Bestauben
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H
- Den Germ mit dem Zucker in der Milch auflösen. Mit dem Mehl, Ei, Butter, Salz und Zitronenabrieb mit dem Knethaken des Rührgeräts zu einem mittelfesten Teig verarbeiten und so lange kneten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat (ca. 40 Minuten).
- Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche kräftig durchkneten und 1–2 cm dick ausrollen. Mit einem Ausstecher Kreise (à 6–7 cm Durchmesser) ausstechen und diese auf bemehlter Arbeitsfläche zugedeckt noch einmal 20 Minuten gehen lassen.
- In einem Topf das Öl erhitzen und die Teigrohlinge portionsweise im heißen Fett 3–5 Minuten goldbraun ausbacken. Währenddessen einmal wenden.
- Mit einer Siebkelle herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Marmelade in einen Spritzbeutel mit langer, dünner Tülle füllen und in die Krapfen jeweils einspritzen. Mit Staubzucker bestaubt servieren.
Schmalzgebäck-Stangen
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 300 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 TL Backpulver
- 1 TL Zucker
- 1/2 TL Salz
- 4 Eigelb
- 4 EL Sauerrahm
- 2 cl Rum, braun
- Butterschmalz zum Frittieren
- Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG * MITTEL * 30 MIN
- Mehl mit Backpulver in eine Schüssel sieben. Zucker und Salz zugeben und alles gut vermengen. Eigelb und Sauerrahm zufügen, Rum hinzufügen und alles zu einem glatten, festen Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Sauerrahm einarbeiten.
- Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit einem glatten Teigrädchen oder einem Messer Streifen (ca. 3 x 12 cm lang) ausschneiden. Teigstreifen jeweils in der Mitte der Länge nach einschneiden, jedoch nicht ganz durchtrennen. Ein Teigende durch den Schlitz ziehen, sodass eine Schleife entsteht.
- Reichlich Butterschmalz in einem Topf auf ca. 170 °C erhitzen und die Teigschleifen darin portionsweise unter Wenden in 3–4 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Staubzucker bestäubt servieren.
Mini-Donuts mit Zuckerglasur
ZUTATEN FÜR 36 STÜCK
- 3 EL Pflanzenöl für das Blech
- 1 Ei
- 75 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 150 ml Milch
- 40 g geschmolzene Butter
- 1 Prise Salz
- 200 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 250 g Staubzucker
- 4 EL Zitronensaft
- Rote und blaue Lebensmittelfarbe
- 60 g Zuckerperlen
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 30 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines Mini-Donut-Backblechs (12 Mulden) mit Öl auspinseln.
- Ei mit Zucker und Vanillezucker cremig aufschlagen. Milch mit Butter und Salz unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen, zugeben und alles zu einem weichen, glatten Teig verrühren. Am besten mithilfe eines Spritzbeutels in die Mulden füllen (sie sollten etwa zu 3/4 gefüllt sein) und im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen.
- Kurz warten, dann die Donuts vorsichtig vom Blech nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen. Die Mulden erneut mit Öl auspinseln und auf diese Weise ca. 36 kleine Donuts ausbacken.
- Zum Verzieren den Staubzucker mit Zitronensaft zu einem glatten Guss verrühren. Eine Hälfte mit roter Lebensmittelfarbe rosa, die andere Hälfte mit blauer Lebensmittelfarbe hellblau einfärben.
- Die Donuts mit der Oberseite jeweils in den Guss tauchen, abtropfen lassen, abstreifen und mit Zuckerperlen bestreut trocknen lassen.
Funfetti-Gugelhupf
ZUTATEN FÜR 1 FORM (24 CM)
Für den Kuchen:
- 250 g weiche Butter und für die Form
- 200 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 TL Vanilleextrakt
- 5 Eier
- 350 g Mehl und für die Form
- 200 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 2 TL Backpulver
- 100 ml Milch
- Zum Verzieren:
- 150 g Staubzucker
- 2 TL Zitronensaft
- 40 g Zuckerdekor
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 25 MIN
- Den Ofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Gugelhupfform (ca. 24 cm ) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.
- Butter mit Zucker, Salz und Vanille cremig rühren. Nach und nach die Eier zugeben und gut untermischen. Mehl mit Mandeln und Backpulver vermischt darüberstreuen und alles mit der Milch glatt rühren.
- Teig in die Form füllen und gleichmäßig verteilen. Im Ofen ca. 50 Minuten backen (Stäbchenprobe). Abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Zum Verzieren Staubzucker sieben, mit Zitronensaft und nach Bedarf etwas Wasser glatt rühren. Über den Kuchen träufeln, mit Zuckerdekor bestreuen und trocknen lassen.
