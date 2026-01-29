Nach St-Pölten-Schlappe verlässt Hergovich SPÖ-Bundesgremien

SPÖ-Chef Andreas Babler allein zu Haus? Jetzt verlässt auch Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich die Bundesgremien der SPÖ,

Der Auszug der SPÖ-Granden aus den Parteigremien geht weiter. Laut "Kurier" verlässt jetzt auch NÖ-SP-Chef Sven Hergovich das SPÖ-Bundespräsidium und den -Bundesparteivorstand. Das sagte Hergovich bei einer Sitzung der Landespartei.

Die Entscheidung fiel wohl nicht zufällig wenige Tage nach der Wahlniederlage der SPÖ in St. Pölten. Die Stadtpartei von Langzeit-Bürgermeister Matthias Stadler hatte erstmals seit 65 Jahren ihre absolute Mehrheit in der nö. Hauptstadt verloren.

Babler bald allein daheim

Um Babler, der sich Anfang März bei einem Bundesparteitag einer Wahl stellen muss, wird es indes einsam: Hergovich ist ein weiteres SPÖ-Schwergewicht, das die Bundesgremien verlassen hat. Zuvor hatten Burgenlands Hans Peter Doskozil, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie der Steirer Max Lercher dem Präsidium ebenfalls Adieu gesagt.

Entscheidung am 13. Februar: Gegenkandidat gesucht

Bablers zahlreiche Gegner suchen weiter einen Gegenkandidaten, der gegen den roten Vizekanzler am Parteitag in den Ring steigt, oe24 berichtete bereits. Die alles entscheidende Sitzung soll am 13. Februar stattfinden. In vielen roten Landesorganisationen hofft man da auf den ehemaligen SPÖ-Kanzler Christian Kern. Wie ebenfalls berichtet, will Kern aber nur mit der Unterstützung Ludwigs antreten - doch der Wiener will loyal zu Babler bleiben...