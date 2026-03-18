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Nach Rathaus-Aus: Gaál zieht in den Sozialbau-Vorstand ein
© APA/GEORG HOCHMUTH

Wohnbau-Hammer

Nach Rathaus-Aus: Gaál zieht in den Sozialbau-Vorstand ein

18.03.26, 16:32
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Nach dem Paukenschlag im Rathaus herrscht jetzt Gewissheit über die berufliche Zukunft von Kathrin Gaál. Die Vizebürgermeisterin wechselt mit April in den Vorstand der mächtigen Sozialbau AG. 

Die Würfel sind gefallen und das Rätselraten um die berufliche Zukunft von SPÖ-Vizebürgermeisterin hat ein Ende. Nach ihrem überraschenden Rückzug aus der Stadtpolitik zieht es die Favoritnerin nun direkt in die Führungsetage des größten gemeinnützigen Wohnbau-Verbunds des Landes. Ab dem 1. April wird Kathrin Gaál als neues Mitglied im Vorstand der Sozialbau AG die Weichen für zehntausende Mieter stellen.

Vom Rathaus in den Chefsessel

"Wir sind sehr glücklich, mit Kathrin Gaál eine vielgeschätzte und erfahrene Expertin der Wohnungswirtschaft in unseren Reihen willkommen zu heißen. Wir sind uns sicher, dass sie dazu beiträgt, den Erfolgsweg der Sozialbau AG fortzusetzen und nachhaltig zu stärken", zeigt sich Aufsichtsratschef Hermann Gugler über den prominenten Neuzugang erfreut.

Gaál bringt für diese Aufgabe reichlich Erfahrung mit, denn immerhin zeichnete sie jahrelang als Stadträtin für das Ressort Wohnen verantwortlich. In ihrer Amtszeit im Rathaus wurden rund 5.700 Wohnungen in neuen Gemeindebauten errichtet und wichtige Weichen im Mieterschutz gestellt. Nun wechselt die 50-Jährige die Seiten und bringt ihr Know-how in die Privatwirtschaft ein.

Mächtiges Quartett an der Spitze

In ihrer neuen Rolle wird die studierte Juristin eng mit dem bestehenden Führungsteam zusammenarbeiten. Der Vorstand setzt sich künftig aus dem Vorsitzenden Ernst Bach und seinem Stellvertreter Hannes Stangl sowie Andrea Washietl und eben Kathrin Gaál zusammen. Damit übernimmt sie Mitverantwortung für ein gewaltiges Imperium, das insgesamt 54.937 Miet- und Genossenschafts- sowie Eigentumswohnungen verwaltet. Der Verbund betreut neben vier Genossenschaften auch mehrere gewerbliche Tochtergesellschaften und gilt als absolutes Schwergewicht am heimischen Immobilienmarkt.

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