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Wien Frühstück
© Getty Images

Tourismus

1,2 Mio. Nächtigungen: Wien legte im Februar wieder zu

18.03.26, 16:46
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Während Wien im Februar rund 1,2 Millionen Nächtigungen verzeichnen konnte, kletterte der Jänner-Umsatz hoch auf 75,5 Millionen Euro.

Die österreichische Bundeshauptstadt freute sich im Februar über 1,2 Millionen Nächtigungen, was ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn rund 2,4 Millionen Gästenächtigungen in Wien gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der hiesigen Beherbergungsbetriebe betrug im Jänner rund 75,5 Millionen Euro und lag damit um 9 Prozent über dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Februar rund 53 Prozent, jene der Betten 40,8 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Februar) lag die Zimmerauslastung bei rund 51 Prozent, die Bettenauslastung bei 39,3 Prozent. Insgesamt waren im Februar gut 82.800 Hotelbetten in Wien verfügbar.  

Mit 236.000 Übernachtungen (plus 5 Prozent) im Februar führt Österreich die Liste der Top-5-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (181.000, plus 16 Prozent), Italien (69.000, plus 6 Prozent), den USA (44.000, plus 10 Prozent) und Großbritannien (47.000, plus 2 Prozent).

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