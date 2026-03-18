Geschenke für Vierbeiner: TierQuarTier ruft zu Osterhilfe auf

Ostern steht vor der Tür und auch im TierQuarTier warten Hunde, Katzen und Kleintiere auf kleine Osterüberraschungen. Mit der traditionellen Osteraktion ruft das Tierheim dazu auf, den kleinen Bewohnern einen Herzenswunsch zu erfüllen und ihnen die Zeit im Tierheim ein wenig zu verschönern.

Zu Ostern wird im TierQuarTier nicht nur auf neue Besitzer gehofft. Auch mit kleinen Geschenken kann man den Alltag der Tiere in Not verschönern. So stehen auf ihren "Wunschzetteln" Spielzeuge, Kauartikel, Decken oder Verstecke - Dinge, die den Tierheim-Alltag angenehmer machen. Die Produkte können online ausgewählt und direkt gespendet oder vor Ort abgegeben werden.

"Viele unserer Tiere verbringen die Osterfeiertage im Tierheim, weil sie noch kein neues Zuhause gefunden haben. Mit unserer Osteraktion möchten wir ihnen trotzdem eine kleine Freude bereiten", erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. "Schon ein kleines Geschenk kann den Alltag unserer Tiere bereichern und ihnen Abwechslung schenken."

Wer also zu Ostern helfen will, findet hier eine einfache Möglichkeit, indem er Tieren in Wien ein Stück Lebensfreude schenkt.