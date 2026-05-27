Brünner Straße: Baustart für Radweg-Lückenschluss

Wiens Radwegeoffensive läuft weiter: In Floridsdorf entsteht im Abschnitt von Am Spitz bis zur Karl-Schäfer-Straße auf der Brünner Straße ein rund ein Kilometer langer Zwei-Richtungs-Radweg. Er schließt an bestehende Radwege an und bildet einen wichtigen Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz.

So entsteht eine über 2,5 Kilometer lange sichere Radverbindung von der Floridsdorfer Brücke, durch das Zentrum von Floridsdorf, bis hinaus zur Shuttleworthstraße.

"Raus aus dem Asphalt“

Zudem wird die Begrünung mitgedacht: Nach dem Motto "Raus aus dem Asphalt“ werden 23 neue Bäume gepflanzt, die gemeinsam mit rund 275 Quadratmetern neuen Grünflächen die Brünner Straße verschönern und kühlen. Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gab heute gemeinsam mit Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) den Startschuss für das Projekt. Dieser freut sich: "Bislang fehlte eine durchgängige Radinfrastruktur vom Zentrum Floridsdorf bis zur Katsushikastraße. Das wird sich nun ändern.“

Baustart für Radweg-Lückenschluss in der Brünner Straße. © Stadt Wien/MobAg

Komfortable Verbindung ins Herz Floridsdorfs

Fertiggestellt soll der neue Radweg bis Mai 2027 werden. Dieser hochwertige Lückenschluss ermögliche eine komfortable Verbindung in das Herz Floridsdorfs, wodurch der Schlingermarkt noch besser erreichbar ist. Der neue Zwei-Richtungs-Radweg schließt auch an die jüngst errichteten Radwege in der Angererstraße und Leopoldauer Straße an. Nicht nur der Radverkehr profitiert von der klimafitten Neugestaltung: Neben neuen Radüberfahrten sorgen Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen bei Querstraßen für Verbesserungen für Zu-Fuß-Gehende. Das alles ist Teil der größten Radweg-Offensive in der Geschichte der Stadt Wien, bei der in den vergangenen fünf Jahren über 100 Kilometer neue und sichere Radwege entstanden sind.