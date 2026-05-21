Nach "Griechenland"-Erfolg: Thomas Stipsits reist mit Esel nach Italien

Publikumsliebling Thomas Stipsits steht wieder vor der Kamera. Für eine neue österreichische Komödie schlüpft der Kabarettist in die Rolle eines abgestürzten Schlagersängers.

Am Dienstag fiel die erste Klappe zur neuen Produktion mit dem Titel „ITALIEN oder non mio Esolo“. Nach dem großen Erfolg von „Griechenland oder Der laufende Huhn“ im Jahr 2023 setzt die e&a Film GmbH die Zusammenarbeit mit dem Hauptdarsteller fort. Für die Produktion zeichnen sich Markus Pauser und Lilian Wassermair verantwortlich.

Neuer Kino-Hit in Arbeit

Markus Pauser, Thomas Stipsits, Lukas Walcher, Margarethe Tiesel, Daniel Prochaska, Adrian Bidron © Luca Breuer/ e&a film

Das Drehbuch für die österreichische Komödie stammt aus der Alter von Iris Moizi und Thomas Stipsits. Die Regie übernimmt Daniel Prochaska, der bereits durch „Das Schaurige Haus“ bekannt ist. Prochaska arbeitete mit dem Hauptdarsteller schon erfolgreich für die Verfilmungen der Stinatz-Krimis wie „Kopftuchmafia“, „Uhudler-Verschwörung“ und „Eierkratz-Komplott“ zusammen.

Stipsits als abgestürzter Schlagerstar

Die Handlung dreht sich um den ehemaligen Chartstürmer Gery, der sich mittlerweile mit Werbeauftritten für eine Fleischerei über Wasser halten muss. Um seine Karriere zu retten, plant der Schlagersänger eine Fan-Pilgerreise durch Italien. Auf diesem Weg verirrt er sich jedoch mit einem unfreiwilligen und sturen Wegbegleiter: einem Esel. Das ungleiche Duo muss feststellen, dass der richtige Weg manchmal dort liegt, wo man falsch abbiegt.