Schock-Beichte: Kim Kardashian schluckt täglich 35 Pillen

Während mancherorts schon bei einer Handvoll Vitamine die Grenze zur Skepsis gezogen wird, offenbart der Reality-Star Kim Kardashian eine völlig neue Dimension des Optimierungswahns.

Wie viele Nahrungsergänzungsmittel wandern bei Ihnen Tag für Tag über den Frühstückstisch? Vielleicht zwei, drei oder auch vier? Gegen das Pensum, das Kim Kardashian vorlegt, wirkt das allerdings wie eine bescheidene Dosis. Die 45-jährige US-Reality-Ikone gab am 19. Mai im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ einen Einblick in ihre Routine, die schlichtweg sprachlos macht: 35 verschiedene Präparate, penibel auf drei Portionen über den Tag verteilt, stehen bei ihr auf dem Programm.

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Sinnvolle Ergänzung oder gefährlicher Optimierungswahn?

Natürlich bleibt das genaue Rezept hinter Kardashians „Cocktail“ ihr Geheimnis, doch die schiere Masse wirft eine wesentliche Frage auf: Ist es überhaupt ratsam, den Körper mit einer solchen Armada an Supplements zu fluten? Fest steht: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Freifahrtschein für einen permanenten Optimierungswahn. In der medizinischen Realität sind sie als Lückenfüller für diagnostizierte Mängel gedacht, nicht als Ersatz für eine vollwertige Ernährung.

Wer sich ausgewogen ernährt, deckt seinen Bedarf meist ohnehin über die tägliche Kost. Wer hingegen – wie es bei Kardashian der Fall sein dürfte – gänzlich auf Fisch verzichtet, für den kann die Substitution von Omega-3-Fettsäuren durchaus Sinn ergeben. Dennoch bleibt der Gang zum Hausarzt und ein Blutbild der einzig seriöse Weg, um zu klären, was der Körper tatsächlich benötigt und wo die Einnahme bloße Geldverschwendung oder gar Belastung darstellt.

Die Tücke der Kombination

Wer glaubt, nach dem Motto „Viel hilft viel“ zu handeln, irrt oft gewaltig. Der menschliche Stoffwechsel ist ein komplexes Gefüge, in dem sich nicht alle Nährstoffe miteinander vertragen. Manche Präparate blockieren die Aufnahme anderer essenzieller Stoffe, während manche Kombinationen unerwünschte Wechselwirkungen provozieren. Auch vor den Gefahren einer Überdosierung warnen Experten eindringlich. Kurzum: Ob und in welcher Zusammenstellung Supplements konsumiert werden, sollte niemals dem Zufall oder Social-Media-Trends überlassen werden, sondern immer einer fundierten ärztlichen Beratung folgen.