Let's Dance-Star "selfiesandra": Sie hat 50(!) Kilo abgenommen

Influencerin Sandra Safiulov, bekannt als „selfiesandra“, spricht im Podcast überraschend offen über ihre extreme Körperveränderung. Die 26-Jährige hat über 50 Kilo abgenommen.

Rund ein Jahr ist es her, seit Sandra Safiulov (26) über das Parkett der RTL-Show „Let's Dance“ schwebte. Ihre Teilnahme im Jahr 2025 war der Startschuss für eine extreme Abnehmreise, die sie bis heute erfolgreich fortsetzt. Im Podcast „4 Schwestern“ sprach die „Make Love Fake Love“-Moderatorin nun erstmals nonchalant über das Ausmaß ihres Gewichtsverlustes.

Mehr zum Thema

Der Start beim Tanzen

Ihre beeindruckende Verwandlung nahm ihren Lauf, als sie sich mit ihrem damaligen Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke bis auf den vierten Platz der beliebten Tanzshow kämpfte. Allein durch das harte Training verlor sie damals 20 Kilogramm. Nach dem Show-Aus machte sie konsequent weiter mit Sport und stellte ihre Ernährung um, wodurch im vergangenen Jahr noch einmal weitere 30 Kilo purzelten. „Ich glaube, das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen“, erzählt die Influencerin ihren Zuhörerinnen.

Ein ungewöhnlicher Diät-Trick

Um eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Alltag ohne Rückfälle durchzuziehen, wendet die 26-Jährige eine ganz bewusste Methode an. Beim Befüllen des Kühlschranks setzt sie auf strikte Disziplin.

Ihre Strategie für den Abnehmerfolg teilt sie im Podcast:

Der Verzicht : „Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen. Das ist meine Diät.“

: „Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen. Das ist meine Diät.“ Der Inhalt : Zuhause lagern bei ihr ausschließlich gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse.

: Zuhause lagern bei ihr ausschließlich gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Die Ausnahme: Einzig beim Besuch ihrer Mutter erlaubt sich Sandra Safiulov Ausnahmen von der harten Regel.

Neuer Style für den Sommer

Ihre extreme Transformation feiert die Influencerin pünktlich zur warmen Jahreszeit mit einem optischen Update. Ein neuer Kupferton in den Haaren sorgt für einen frischen Look. Zudem mistet sie ihren Kleiderschrank komplett aus. Es sei laut ihr einfach ein Fakt, dass es für dickere Menschen keine coolen Klamotten gebe. Nun freut sich Sandra Safiulov auf ausgiebige Shoppingtouren und kündigt selbstbewusst an: „Ich werde diesen Sommer den Glow-up meines Lebens haben“.