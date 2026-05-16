Fan-Aufstand nach „Let’s Dance“-Wechsel

Überraschender Moderatorinnen-Wechsel bei „Let’s Dance“: Victoria Swarovski fehlte im Viertelfinale und ihre Vertretung Laura Wontorra sorgte prompt für heftige Reaktionen bei den Fans.

Seit Jahren gehört Victoria Swarovski fest zur „Let’s Dance“-Familie. Doch ausgerechnet beim Viertelfinale stand die Moderatorin diesmal nicht vor der Kamera. Grund dafür war ihr Einsatz in Wien: Dort moderiert die 32-Jährige den Eurovision Song Contest.

RTL musste deshalb kurzfristig reagieren und holte Laura Wontorra als Ersatz in die Liveshow.

Fans feiern Wontorra-Auftritt

Die 37-Jährige, die zuletzt bereits das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ präsentierte und auch bei „Ninja Warrior Germany“ vor der Kamera steht, kam bei vielen Zuschauern offenbar bestens an.

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich zahlreiche Fans mit Lob. Viele zeigten sich begeistert von ihrer lockeren Moderation und forderten sogar, dass Wontorra dauerhaft übernehmen solle. Kommentare wie „Laura bitte bleib für immer“, „Sie sollte ‚Let’s Dance‘ immer moderieren“ oder „Grandios! Was für eine tolle Moderation“ machten schnell die Runde.

© Instagram: @laurawontorra

Besonders häufig fiel auf, dass Zuschauer ihren Auftritt als angenehm und erfrischend empfanden. Eine Userin schrieb sogar, Laura sei „eine Wohltat für meine Ohren“ und dürfe „sehr gerne dauerhaft bleiben“.

© Instagram: @laurawontorra

Nicht alle wollen Wechsel

Trotz des Fan-Hypes gab es aber auch Stimmen, die Victoria Swarovski vermissten. Einige Zuschauer betonten, dass Wontorra zwar gut durch die Show geführt habe, Victoria aber besser zu „Let’s Dance“ passe. Andere merkten an, dass beide Moderatorinnen einen völlig unterschiedlichen Stil hätten.

Für Fans der bisherigen Moderatorin gibt es allerdings Entwarnung: Schon in der kommenden Woche soll Victoria Swarovski wieder zurück auf dem „Let’s Dance“-Parkett sein.