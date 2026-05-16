Heidi Klum gesteht: "War Tom zu dünn"

Heidi Klum spricht überraschend offen über Veränderungen an ihrem Körper. Bei einem Interview verriet das Model jetzt, warum sie heute mehr wiegt und welche Rolle Ehemann Tom Kaulitz dabei gespielt hat.

Während der Filmfestspiele in Cannes zeigte sich Heidi Klum ungewohnt privat. Die 52-Jährige sprach mit "Bild" offen darüber, wie sich ihr Körper im Laufe der Jahre verändert habe und warum sie das mittlerweile ganz entspannt sieht.

Früher habe sie essen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Heute sei das anders, erklärte die Modelchefin. Mit zunehmendem Alter merke sie deutlich, dass sich ihr Körper verändert habe. "Früher konnte ich essen, was ich wollte. Das ging einfach rein und wieder raus. Heute geht es rein und bleibt erst einmal", erklärte Heidi gegenüber der "Bild".

Tom hatte eine klare Meinung

Doch nicht nur das Älterwerden sei ein Grund für ihre Gewichtszunahme gewesen. Auch Ehemann Tom Kaulitz spielte dabei offenbar eine Rolle. Laut Heidi habe der Tokio-Hotel-Musiker zu Beginn ihrer Beziehung das Gefühl gehabt, dass sie zu dünn sei.

"Tom hat gesagt: Du kannst ruhig mehr essen. Das habe ich dann auch gemacht", so die GNTM-Chefin

„Alles wird ein bisschen weicher“

Dabei gehe es nicht nur ihr so, verriet Klum weiter. Auch bei Tom verändere sich der Körper mit der Zeit. Dass manches „weicher“ werde, sei für beide aber völlig in Ordnung.

Liebe stärker denn je

Seit 2019 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet und offenbar glücklicher denn je. Die 52-Jährige schwärmte davon, dass ihre Beziehung heute sogar noch intensiver sei als zu Beginn. Andere Männer interessieren sie nach eigenen Worten längst nicht mehr. Ein besonderes Ritual verbindet das Paar bis heute: Immer wieder reisen die beiden ins Chateau Marmont, jenen Ort, an dem ihre Liebesgeschichte einst begann.