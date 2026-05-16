Schock vor ESC-Finale: Schwedin kollabiert

Schockmoment kurz vor dem großen Eurovision-Finale in Wien: Die schwedische Sängerin Felicia (24) ist nach der Generalprobe am Freitagabend kollabiert.

Eigentlich sollte Felicia nach dem Auftritt noch Interviews mit der schwedischen Presse geben. Stattdessen trat ihr Team vor die wartenden Journalisten und erklärte, dass die Sängerin nach der Probe ohnmächtig geworden sei und nun medizinisch betreut werde. Das berichten mehrere schwedische Medien.

„Felicia ging es bereits im Greenroom nicht gut, sie fühlte sich etwas schwindelig. Als wir in die Garderobe kamen, ist sie ohnmächtig geworden“, sagte die schwedische Delegationsleiterin Lotta Furebäck. Die Ursache sei offenbar harmlos: „Das liegt an Flüssigkeitsmangel, daran, dass es zu heiß ist, und an der engen Kleidung. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Es war einfach ein Blutdruckabfall.“

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Nach Angaben ihres Teams wurde sofort ein Arzt gerufen. Anschließend sollte Felicia zurück ins Hotel gebracht werden, wo sie sich ausruhen konnte. Furebäck betonte, dass sich die Sängerin schnell erhole: „Jetzt wird sie dort drinnen von den Ärzten versorgt und anschließend bringen wir sie ins Hotel. Aber sie erholt sich gut.“

Felicia will antreten

Besonders wichtig für die Delegation: Der Vorfall habe nichts mit den Stimmproblemen zu tun, mit denen Felicia zuvor während der Eurovision-Woche zu kämpfen hatte. „Heute ging es ihr sehr gut und sie war extrem motiviert, bevor wir auf die Bühne gegangen sind“, erklärte Furebäck.

Trotz des Schocks gehen die Ärzte aktuell davon aus, dass einem Auftritt im großen Finale nichts im Wege steht. „Wenn sie jetzt genug Flüssigkeit, etwas Essen und Ruhe bekommt, dann glaube ich, dass sie morgen wieder fit ist“, sagte Furebäck.

Auch verletzt habe sich Felicia beim Zusammenbruch offenbar nicht: „Nein, sie saß in der Hocke. Es war kein schlimmer Sturz.“