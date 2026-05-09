Feuerwehr-Großeinsatz: Riesiger Waldbrand in Kärnten

Ein Waldbrand hat Samstagnachmittag im Kärntner Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. 180 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer, das sich auf einer Fläche von einem Hektar ausgebreitet hatte.

Der Brand wurde bereits nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht und Glutnester wurden gezielt abgelöscht, berichtete die Polizei. "Brand aus" dürfte jedoch erst in den kommenden Tagen gegeben werden. Die Brandursache war noch unklar.

Die Feuerwehren wurden auch aus der Luft unterstützt. Eine Drohne mit einer Wärmebildkamera wurde eingesetzt, zudem führten zwei Hubschrauber des Innenministeriums Erkundungsflüge durch. Es gab keine Verletzten.