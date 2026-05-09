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Van der Bellen
© Präsidentschaftskanzlei

Ansprache

"Ist a bissel fad": Van der Bellen hält Europa-Rede

Von
09.05.26, 17:00
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Anlässlich des Europatages am 9. Mai 2026 hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Europa-Rede. 

Eine Ansprache „an die Europäerinnen und Europäer und alle, die in Europa leben“, so kündigte die Präsidentschaftskanzlei die Rede von Alexander Van der Bellen anlässlich des Europatages an.

Im Mittelpunkt stand für das Staatsoberhaupt der Gründungsgedanke der europäischen Gemeinschaft: „Statt gegeneinander Kriege zu führen wie die vielen Jahre und Jahrhunderte davor, haben wir uns für die Zusammenarbeit entschieden. Und für ein Leben in Freiheit, Wohlstand und – Frieden. Seit nunmehr genau 76 Jahren. Friede aus Einsicht.“

"Wir sind eine Gemeinschaft"

In seiner Rede sagte Van der Bellen weiter: „Gemeinsam haben wir Europa zu einem Ort gemacht, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammensteht, weil sie an die gleichen Werte glaubt und einen gemeinsamen Weg geht. “

Große Worte, die der Präsident aus der Hofburg dennoch mit den Worten „Europa ist a bissel fad“ einleitete.

Appell an die Europäer

An die von Van der Bellen angesprochenen Europäer richtet er einen Appell: „Lassen Sie uns da sein für Europa. Lassen Sie uns stolz sein auf Europa. Lassen Sie uns Europa mit Leidenschaft lieben. Denn
das vereinte Europa ist die beste Idee, die wir je hatten.“

Dabei warnte VdB vor Marktmacht globaler Konzerne, Nationalismus und Abgrenzung. Andererseits rückte er zur Verteidigung der „liberalen Demokratie“ aus und betonte die wichtige Rolle der Medien.

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