Ruderer treiben auf Salzach ab: Rettungseinsatz im Pongau

Zwei Ruderer haben auf der Salzach im Pongau einen Rettungseinsatz ausgelöst. Ein Zugpassagier alarmierte die Polizei, nachdem das Schlauchboot offenbar führungslos wirkte und die Insassen ohne Schutzausrüstung unterwegs waren. Verletzt wurde niemand.

Ein Fahrgast eines vorbeifahrenden Zuges informierte per Notruf die Polizei darüber, dass die Paddler mit ihrem Boot abtreiben würden und keine Schutzausrüstung trugen.

Wasserrettung rückte aus

Zur Unterstützung wurde die Wasserrettung Bischofshofen alarmiert. Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen sowie zwei Beamte der Polizei Werfen im Einsatz. Polizisten konnten die beiden Ruderer schließlich ausfindig machen und forderten sie auf, an Land zu gehen.

© Facebook/ Wasserrettung Bischofshofen

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Schlauchboote auf Salzach verboten

Nach der Hilfe beim Boottransport konnte der Einsatz beendet werden. Die Personen blieben unverletzt, wie die Salzburger Wasserrettung in einer Aussendung informierte. Das Gummiboot sei für die Salzach völlig ungeeignet. "Wir möchten auf diesem Wege darauf hinweisen, dass das Befahren der Salzach und weiterer Salzburger Flüsse mit aufblasbaren Ruderbooten durch eine Verordnung des Landes Salzburg verboten ist." Im Einsatz standen 15 Kräfte mit drei Fahrzeugen der Wasserrettung sowie die Polizei Werfen mit zwei Beamten.