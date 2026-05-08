Pkw stürzte über Böschung - Vier Verletzte

Ein Pkw-Unfall auf der Gschnitztal-Landesstraße in Gschnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Freitagnachmittag vier Verletzte gefordert, darunter zwei Kleinkinder.

Die 64-jährige Autolenkerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und stürzte über eine etwa zehn Meter tiefe Böschung ab. Die Lenkerin, die Kinder im Alter von einem und zweieinhalb Jahren sowie deren 31-jährige Mutter wurden verletzt.

Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, berichtete die Polizei. Die Lenkerin wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die beiden auf der Rückbank befindlichen Kleinkinder sowie deren Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden zur weiteren medizinischen Abklärung und Versorgung mit dem Rettungswagen ebenfalls in die Klinik eingeliefert. Im Einsatz standen zwei Notarztfahrzeuge mit einem Einsatzleiter, zwei Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr Gschnitz mit 20 Personen.