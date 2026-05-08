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Radfahrer Unfall
© Getty

Lustenau

Kollision mit Lkw: Radfahrer nach Unfall gestorben

08.05.26, 22:12
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In Lustenau ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen ums Leben gekommen. 

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Verunglückte mit seinem Rad am Fahrradstreifen unterwegs, als der Lkw rechts in eine Straße abbog und dabei den Radfahrer erwischte. Trotz Reanimationsversuchen einer zufällig vorbeifahrende Polizeistreife sowie später Rettungskräften erlag der Radfahrer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ein Alkoholtest beim Lkw-Fahrer war laut Polizeiaussendung negativ. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch habe die Beiziehung eines Unfallsachverständigen sowie die Obduktion des Verstorbenen angeordnet.

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