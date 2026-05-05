Föttinger geht: Stolz und Reue und ein leises Servus

Mit einem Panini-Stickerheft, einem Best-of-Video und einem emotionalen Abschiedsmonolog hat sich Herbert Föttinger am Dienstag von der Josefstadt verabschiedet – stolz, poetisch und selbstkritisch. Der echte Bühnenabschied folgt erst am 30. Juni.

20 Jahre, 288 Premieren, 5 Millionen Besucher, 138 Millionen Euro Kartenerlös – Föttingers Bilanz kann sich sehen lassen! Dazu 85 Prozent durchschnittliche Auslastung und 20 Millionen Euro an Sponsorengeldern. "Wir durften das Theater gestalten, nicht nur verwalten", so der 64-Jährige stolz.

Der Rückblick: Großes Schauspielertheater

© ORF/Georg Hochmuth

Föttinger baute das Ensemble auf 50 Personen aus, holte Starregisseure wie Claus Peymann und Matthias Hartmann ans Haus – und trieb die Generalsanierung von Haupthaus und Kammerspielen voran. "Die Josefstadt war immer ein großes Schauspielertheater – darauf wollte ich nicht verzichten."

Die Entschuldigung: "Da habe ich einen Fehler gemacht"

Auch die dunklen Momente sprach Föttinger offen an: Die Vorwürfe rund um sexuelle Belästigung im Ensemble und ein "Klima der Angst" im Herbst 2024 hätten ihn "sehr getroffen". Sein Fazit nach langem Nachdenken: "Ich habe in meiner ungebremsten Leidenschaft Menschen überfordert und verletzt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe." Warum er damals nicht zurückgetreten ist? Peter Turrini habe ihm klargemacht: Ein Kapitän verlässt das Schiff nicht bei hohem Wellengang. "Ich habe den Rat befolgt und bin darüber sehr froh."

Der Abschied: Panini-Stickerheft und gute Wünsche

Seiner Nachfolgerin Marie Rötzer wünscht Föttinger "nur das Beste" – und das Publikum kann mit einem eigens aufgelegten Panini-Stickerheft noch einmal auf 20 große Jahre zurückblicken. In 56 Tagen läuft das Schiff in den Hafen ein. – „Die Schiffe stehen gut da, sie glänzen richtig in der Sonne. Wenn wir das Schiff einer neuen Crew übergeben, können wir mit Stolz von Bord gehen!“, so Föttinger abschließend.