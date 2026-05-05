Oper fotografiert: Frau stieß betagte Dame (89) vor Bim

51-Jährige hatte bei der Haltestelle Oper fotografiert und mit ihrem Rucksack Pensionistin "angeschubst" - 89-Jährige wurde verletzt und ins LKH gebracht

Stmk. Eine Frau hat am Dienstag beim Fotografieren vor der Grazer Oper versehentlich eine Pensionistin mit ihrem Rucksack gestoßen, die 89-Jährige war dadurch vor eine Straßenbahngarnitur gestürzt. Die alte Dame wurde dabei am rechten Unterschenkel verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Die 51-jährige Fotografin hat laut Polizei nicht vorsätzlich gehandelt und leistete der Verletzten sofort Erste Hilfe. Die Pensionistin wurde ins LKH Graz gebracht.

Die 51-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr im Bereich der Tram-Haltestelle Oper Graz Fotos gemacht, als sie gegen die alte Dame stieß. Unglücklicherweise kam diese gerade vor einer einfahrenden Tram der Linie 17 am Gleiskörper zu Sturz. Die Polizei war am Dienstag noch damit beschäftigt, Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls zu befragen.