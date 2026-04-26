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Bernd Wiesberger
© Getty

Millionen-Turnier

Golf-Coup in China: Wiesberger triumphiert in Shanghai

26.04.26, 10:59
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Der österreichische Golf-Profi Bernd Wiesberger hat nach starker Leistung die mit 2.750.000 US-Dollar dotierten Shanghai China Open gewonnen. 

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Sonntag die China Open der Golfprofis gewonnen. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui. Der Spanier hatte vor der "back nine" schon drei Schläge vor Wiesberger geführt. Für den ist es der neunte Titel auf der kontinentalen Tour, der erste nach knapp fünfjähriger Pause. 

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