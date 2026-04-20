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David Alaba
© Getty

Sensations-Gerücht

David Alaba: Nächster Kult-Klub klopft an

Von
20.04.26, 07:11
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Der ÖFB-Kapitän scheint heiß begehrt zu sein. 

Seit vergangener Woche ist es fix. David Alaba wird Real nach fünf höchst erfolgreichen Jahren verlassen. Die Königlichen wollen den Vertrag mit dem 33-Jährigen nicht mehr verlängern, der ÖFB-Kapitän kann damit im Sommer ablösefrei wechseln.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt, zeigen bereits mehrere Vereine in und außerhalb Europas Interesse an Alaba. Konkrete Vereine nennt der Experte nicht, die Gerüchteküche brodelt allerdings bereits.

 

Wie berichtet, wird der ÖFB-Kapitän mit Manchester United in Verbindung gebracht. Wie Rob Dawson vom Sportsender ESPN berichtet, steht Alaba auf der Liste der Red Devils. Nun soll auch ein anderer Kult-Klub Interesse zeigen.

Top-Klub will ÖFB-Kapitän David Alaba (33)

Wechsel nach Italien?

Das Sport-Portal CSI Lecco bringt Alaba nun mit dem AC Milan in Verbindung. Massimiliano Allegri möchte im Sommer erfahrene Spieler verpflichten, die der Mannschaft mehr Stabilität geben. Alaba sei dabei ein idealer Kandidat.

 

Alaba selbst hat sich zu seiner Zukunft bisher noch nicht geäußert. Eine Entscheidung wird jedenfalls in den nächsten Wochen und Monaten fallen.

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