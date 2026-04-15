Jetzt ist es fix: Entscheidung um David Alaba (33) gefallen

Real-Boss Perez verkündet die Entscheidung um ÖFB-Kapitän David Alaba.

David Alaba wird Real Madrid im Sommer verlassen. Was sich schon lange angekündigt hat, wurde nun auch von Real-Chef Florentino Pérez bestätigt. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, werden die Verträge von David Alaba und Dani Carvajal nicht verlängert. Bei Antonio Rüdiger wurde hingegen noch keine Entscheidung gefällt – der deutsche Nationalspieler könnte für eine weitere Saison bei den Königlichen bleiben.

Wechsel nach der WM

Alaba wechselte im Sommer 2021 ablösefrei von Bayern zu Real und gewann mit den Königlichen zweimal die Champions League. Nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 kam der ÖFB-Kapitän allerdings nie wieder in Fahrt und hat inzwischen seinen Stammplatz verloren. In der aktuellen Saison stand Alaba nur dreimal in der Startelf.

Wohin der 33-Jährige im Sommer wechselt, ist unterdessen noch völlig unklar. Zuletzt wurde etwa über einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die nordamerikanische MLS spekuliert.