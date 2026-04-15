Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Real-Boss verkündet

Jetzt ist es fix: Entscheidung um David Alaba (33) gefallen

Von
15.04.26, 07:28
Teilen

Real-Boss Perez verkündet die Entscheidung um ÖFB-Kapitän David Alaba.

David Alaba wird Real Madrid im Sommer verlassen. Was sich schon lange angekündigt hat, wurde nun auch von Real-Chef Florentino Pérez bestätigt. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, werden die Verträge von David Alaba und Dani Carvajal nicht verlängert. Bei Antonio Rüdiger wurde hingegen noch keine Entscheidung gefällt – der deutsche Nationalspieler könnte für eine weitere Saison bei den Königlichen bleiben.

Wechsel nach der WM

Alaba wechselte im Sommer 2021 ablösefrei von Bayern zu Real und gewann mit den Königlichen zweimal die Champions League. Nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 kam der ÖFB-Kapitän allerdings nie wieder in Fahrt und hat inzwischen seinen Stammplatz verloren. In der aktuellen Saison stand Alaba nur dreimal in der Startelf.

Wohin der 33-Jährige im Sommer wechselt, ist unterdessen noch völlig unklar. Zuletzt wurde etwa über einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die nordamerikanische MLS spekuliert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen