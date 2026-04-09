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David Alaba
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Insider

Alaba-Zukunft bei Real Madrid: Entscheidung hinter den Kulissen gefallen

Von
09.04.26, 07:41
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Die Zeit von David Alaba bei Real Madrid neigt sich offenbar dem Ende zu. Nach Jahren voller Titel deutet alles darauf hin, dass der Vertrag des Wieners im Sommer nicht verlängert wird. 

David Alaba (33) wird die Königlichen wohl im kommenden Sommer verlassen. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg in der Sendung „Transfer-Update“ erklärte, wird der Wiener seinen auslaufenden Kontrakt voraussichtlich nicht verlängern.

„Man macht es noch nicht offiziell, aber die klare Tendenz ist, dass der Verein den Vertrag nicht verlängern wird und Alaba die Königlichen ablösefrei verlassen wird“, so Plettenberg. Der ÖFB-Teamkapitän kickt bereits seit 2021 für Madrid, wurde jedoch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

Alaba Vinicius
© Getty

David Alaba
© Gettty

Verletzungspech stoppt Abwehr-Star

Angefangen mit einem Kreuzbandriss Ende 2023, warfen den Abwehr-Routinier immer wieder körperliche Rückschläge zurück. In der laufenden Saison kam Alaba wettbewerbsübergreifend auf gerade einmal 398 Spielminuten. Diese geringe Einsatzzeit spiegelt sich auch in wichtigen Partien wider: Obwohl Trainer Alvaro Arbeloa vor dem Champions-League-Duell gegen Alabas Ex-Klub Bayern München betonte, wie wichtig der Österreicher für das Team sei, blieb Alaba beim 1:2 über die vollen 90 Minuten auf der Bank.

Würfel sind bereits gefallen

Zwar hielt Arbeloa eine mögliche Vertragsverlängerung öffentlich noch offen, doch laut Sky-Experte Plettenberg dürfte die Entscheidung hinter den Kulissen bereits gegen den Wiener gefallen sein. Damit würde eine erfolgreiche Ära enden, in der Alaba als Führungspersönlichkeit in der Defensive von Real Madrid agierte. Wo es den Nationalteam-Kapitän nach seinem wahrscheinlichen Abschied aus der spanischen Hauptstadt hinziehen wird, bleibt vorerst unklar.

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