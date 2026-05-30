Wieder nichts: Arsenal muss auf Krönung weiter warten

Der FC Arsenal muss nach der bitteren Niederlage im Elfer-Krimi gegen PSG weiter auf den ersten Titel in der Königsklasse warten.

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Erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte stand der FC Arsenal am Samstag im Finale der Champions League. Damals musste man sich im Endspiel dem großen FC Barcelona 2:1 geschlagen geben.

Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain träumten die Nordlondoner nun von der absoluten Krönung ihrer erfolgreichen Saison. Nach dem ersten Premier-League-Titel seit 21 Jahren wollte man die Traum-Saison mit dem Double vergolden.

Doch anstatt der großen Party mussten Kai Havertz & Co. die Puskas-Arena in Budapest mit hängenden Köpfen verlassen. Die Verantwortlichen und Fans der "Gunners" müssen weiter darauf warten, den ersten Henkelpott der Vereinsgeschichte zu gewinnen.