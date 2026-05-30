Bittere Niederlage
Wieder nichts: Arsenal muss auf Krönung weiter warten
Erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte stand der FC Arsenal am Samstag im Finale der Champions League. Damals musste man sich im Endspiel dem großen FC Barcelona 2:1 geschlagen geben.
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Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain träumten die Nordlondoner nun von der absoluten Krönung ihrer erfolgreichen Saison. Nach dem ersten Premier-League-Titel seit 21 Jahren wollte man die Traum-Saison mit dem Double vergolden.
Doch anstatt der großen Party mussten Kai Havertz & Co. die Puskas-Arena in Budapest mit hängenden Köpfen verlassen. Die Verantwortlichen und Fans der "Gunners" müssen weiter darauf warten, den ersten Henkelpott der Vereinsgeschichte zu gewinnen.
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