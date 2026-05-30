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Bittere Niederlage

Wieder nichts: Arsenal muss auf Krönung weiter warten

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BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Kai Havertz of Arsenal appears dejected after Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain (not pictured) scores his team's first goal during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bitter enttäuscht: Kai Havertz. © UEFA via Getty Images
Der FC Arsenal muss nach der bitteren Niederlage im Elfer-Krimi gegen PSG weiter auf den ersten Titel in der Königsklasse warten.
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Erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte stand der FC Arsenal am Samstag im Finale der Champions League. Damals musste man sich im Endspiel dem großen FC Barcelona 2:1 geschlagen geben.

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Doch anstatt der großen Party mussten Kai Havertz &amp; Co. die Puskas-Arena in Budapest mit hängenden Köpfen verlassen. Die Verantwortlichen und Fans der "Gunners" müssen weiter darauf warten, den ersten Henkelpott der Vereinsgeschichte zu gewinnen.

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