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Titelverteidigung

Historisch: Paris zieht mit Real Madrid gleich

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BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Ousmane Dembele of Paris Saint Germain celebrates 1-1 with Fabian Ruiz of Paris Saint Germain, Vitinha of Paris Saint Germain, Achraf Hakimi of Paris Saint Germain, Marquinhos of Paris Saint Germain during the UEFA Champions League match between Paris Saint Germain v Arsenal at the Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest Hungary (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
PSG feiert die erfolgreiche Titelverteidigung. © PA Images via Getty Images
Paris Saint-Germain ist im Champions-League-Finale etwas gelungen, das bisher nur Real Madrid geschafft hatte.
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Paris Saint-Germain feiert in der Puskas-Arena von Budapest eine historische Nacht. Das französische Star-Ensemble, angeführt von Weltfußballer Ousmane Dembele krönt sich zum zweiten Mal in Folge zum Champions-League-Sieger.

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