Historisch: Paris zieht mit Real Madrid gleich

Paris Saint-Germain ist im Champions-League-Finale etwas gelungen, das bisher nur Real Madrid geschafft hatte.

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Paris Saint-Germain feiert in der Puskas-Arena von Budapest eine historische Nacht. Das französische Star-Ensemble, angeführt von Weltfußballer Ousmane Dembele krönt sich zum zweiten Mal in Folge zum Champions-League-Sieger.

Die Spanier waren bislang das einzige Team, das den Henkelpott zwei Jahre am Stück gewinnen konnte. Ausgerechnet Barca-Legende Luis Enrique hat nun PSG auf eine Stufe zu seinen langjährigen Erz-Rivalen gecoacht.