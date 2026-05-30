Jubel und Playback-Vorwürfe: The Killers heizen vor Finale ein

Vor dem Champions-League-Endspiel zwischen PSG und Arsenal hat die US-Rockband "The Killers" in Budapest für ordentlich Stimmung gesorgt.

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Die Puskás Aréna verwandelte sich in eine gewaltige Konzertbühne. Die Vorfreude auf das wichtigste Spiel auf europäischer Klubebene war gigantisch. Bevor Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Arsenal am Samstagabend den Rasen betraten, wurde den Fans eine eindrucksvolle Kick-Off-Show geboten. Die US-Rockband The Killers heizte den Fans im Stadion ordentlich ein.

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Mit im Gepäck hatten die Musiker aus Las Vegas natürlich ihre größten Hits. Vor allem beim globalen Kult-Hit "Mr. Brightside" bebte die ungarische Hauptstadt.

Große Ehre für die Band

Das Spektakel auf dem Rasen glich einer Halbzeitshow, wie man sie sonst nur vom Super Bowl kennt. Mit einer beeindruckenden Choreographie zogen Frontmann Brandon Flowers und seine Bandkollegen auch die Blicke der internationalen TV-Zuschauer auf sich. Bereits im Vorfeld hatte die Band ihre Vorfreude zum Ausdruck gebracht. "Es ist uns eine Ehre, die unglaublichen Teams und Spieler bei einem Spiel zu feiern, das zweifellos ein episches Match werden wird", so das offizielle Statement der Künstler.

Doch während viele Fans auf X (ehemals Twitter) den Auftritt feierten und sogar meinten, dass es besser als alle Super-Bowl-Shows war, hagelte es auch jede Menge Kritik.

Vor allem ein Vorwurf stand dabei im Raum: Zu Beginn gab es einige Bildaufnahmen aus dem Stadion, wo der Gesang nicht live gewirkt hatte. "Playback!", tobten einige User und rechneten mit der Band ab. Doch vor allem mit dem Grande Finale "Mr. Brightside" wurde die Party vor dem Kracher stimmungsvoll abgeschlossen.