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Nach Horror-Jahr

Trainer-Knall: Liverpool haut Slot raus

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Liverpool manager Arne Slot ahead of the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Sunday May 24, 2026. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
© PA Images via Getty Images
Trainer-Entlassung in der Premier League: Arne Slot muss ein Jahr nach dem Meistertitel den FC Liverpool wieder verlassen.
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Der entthronte Premier-League-Meister FC Liverpool hat nun doch gehandelt. Der stark in der Kritik stehende Trainer und Klopp-Nachfolger Arne Slot wird entlassen.

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Überraschende Entscheidung

Eigentlich hieß es lange Zeit, dass Slot weitermachen darf, wenn er die Champions League erreicht. Nun dürften es sich die Sport-Bosse doch noch anders überlegt haben.

Der potenzielle Nachfolger soll laut Romano ebenfalls feststehen. Andoni Iraola ist laut Transfer-Guru Fabrizio Romano der heißeste Kandidat, um die "Reds" wieder an die Spitze zu führen. Damit würde der nächste Posten, für den Oliver Glasner ebenfalls im Gespräch war, an einen anderen Coach gehen.

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