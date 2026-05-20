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Bis 2031

TV-Hammer um Premier League: Sky verlängert Mega-Deal

20.05.26, 11:14
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Die Premier League bleibt für Fußball-Fans auch in den kommenden Jahren auf den gewohnten TV-Plätzen! 

Kurz nach dem dramatischen Meister-Finale in England wurde nun die nächste wichtige Entscheidung fixiert: Sky hat sich die Rechte an der englischen Topliga für Österreich und Deutschland bis inklusive der Saison 2031/32 gesichert. Damit können Fans auch weiterhin die Spiele von Klubs wie Arsenal FC, Manchester City oder Liverpool FC live bei Sky verfolgen.

DFB-Pokal bei ServusTV

Gerade erst hatte Arsenal nach 22 Jahren den Meistertitel zurück nach London geholt. Weil City bei AFC Bournemouth patzte, war der Titel für die Gunners bereits vor dem letzten Spieltag fix. Für Coach Mikel Arteta ist es der erste Meistertitel seiner Karriere, während die große City-Ära von Pep Guardiola langsam zu Ende gehen könnte.

Auch beim DFB-Pokal gibt es TV-Klarheit. Der Bewerb bleibt bei Sky sowie bei ServusTV. Der Salzburger Sender zeigt bis einschließlich 2029/30 pro Saison elf Spiele live.

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