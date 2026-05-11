Nächster ÖSV-Star beendet Karriere

Nach den Rücktritten der langjährigen Leistungsträger Lisa Hauser und Simon Eder verliert der ÖSV damit eine weitere Stütze.

Am Montag gab auch Biathlet David Komatz (34) sein Karriereende bekannt. Die größten Erfolge des zweifachen Familienvaters aus der Steiermark waren die beiden WM-Silbermedaillen in der Mixed-Staffel in Pokljuka 2021 und in der Single-Mixed-Staffel in Oberhof 2023. Komatz kam auf über 200 Weltcuprennen.

Rückenschmerzen und Kader-Rauswurf

"Am Ende waren mehrere Dinge ausschlaggebend für diese Entscheidung. Gerade in den letzten Jahren hatte ich immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt", wird Komatz in einer ÖSV-Aussendung zitiert.