Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
Komatz
© gepa

Nach Hauser & Eder:

Nächster ÖSV-Star beendet Karriere

11.05.26, 13:16
Teilen

Nach den Rücktritten der langjährigen Leistungsträger Lisa Hauser und Simon Eder verliert der ÖSV damit eine weitere Stütze.

Am Montag gab auch Biathlet David Komatz (34) sein Karriereende bekannt. Die größten Erfolge des zweifachen Familienvaters aus der Steiermark waren die beiden WM-Silbermedaillen in der Mixed-Staffel in Pokljuka 2021 und in der Single-Mixed-Staffel in Oberhof 2023. Komatz kam auf über 200 Weltcuprennen.

Rückenschmerzen und Kader-Rauswurf

"Am Ende waren mehrere Dinge ausschlaggebend für diese Entscheidung. Gerade in den letzten Jahren hatte ich immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt", wird Komatz in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen