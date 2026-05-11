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Marcel Hirscher
© Instagram

Trotz Fitnessbeweis

Schocknachricht für Hirscher: Wackelt Comeback?

11.05.26, 12:02
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Beim Wings For Life Run letzten Sonntag verblüffte Marcel Hirscher (37) mit Top-Fitness. Dafür tut sich plötzlich ein anderes Problem auf.

17 Monate nach seiner Anfang Dezember 2024 erlittenen Kreuzbandverletzung präsentierte sich Hirscher beim Wings For Life Run fast wie in seinen besten Zeiten. Mit dem Handy in der Hand absolvierte der Skistar den App Run beim Van-Deer-Ski-Headquarter in Scheffau 11,95 Kilometer.

Das kommt insofern überraschend, als dass der Salzburger erst vor wenigen Wochen Probleme bei der Reha öffentlich gemacht hatte (oe24 berichtete). Das führte letztlich zu einem Trainingsrückstand und ließ Hirscher das ursprünglich für die Saison 2025/26 geplante Comeback 2.0 verschieben.

FIS will Hirscher Wildcard entziehen

Doch plötzlich hat Hirscher ganz andere Probleme. Wie die Schweizer Tageszeitung Blick berichtet, dürfte die FIS dem Rekord-Weltcupsieger die Wildcard entziehen. Damit dürfte Hirscher nicht mehr - wie bei seinen Comeback-Rennen zu Beginn der Saison 2024/25 - gleich nach den Top 30 starten, sondern mit einer wesentlich höheren Startnummer auf ramponierter Piste.

Hat das einen Einfluss auf Hirschers Comeback-Entscheidung? Der Skistar äußerte sich nicht dazu, von seinem Management heißt es, dass sich der niederländische Verband (für den Hirscher seit 2024 an den Start geht, d. Red.) darum kümmere. Erst nach dem FIS-Council im Juni, bei dem ein neuer Weltverbands-Präsident gewählt wird, würde man Klarheit haben. Es bleibt also auch im Sommer spannend!

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