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© getty

Jetzt wartet Villa

Lienhart greift nach Krone: Freiburg stürmt ins Europa-League-Finale

07.05.26, 22:56
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ÖFB-Legionär Philipp Lienhart steht mit dem SC Freiburg im Finale der Europa League! Nach einem 3:1-Heimsieg gegen Sporting Braga drehten die Breisgauer das 1:2 aus dem Hinspiel noch souverän.

Was für eine Nacht im ausverkauften Europa-Park-Stadion von Freiburg! Der SC Freiburg hat die bittere 1:2-Pleite aus dem Hinspiel gegen Sporting Braga vergessen gemacht und steht nach einem packenden 3:1-Sieg im Finale der Europa League. Mittendrin: Österreichs Abwehr-Säule Philipp Lienhart, der über die volle Distanz die Defensive der Deutschen zusammenhielt und im Endspiel nun auf Aston Villa trifft. Die Engländer fegten im Parallelspiel Nottingham Forest mit 4:0 vom Platz.

Früher Schock für die Gäste

Das Spiel startete für die Portugiesen mit einem Albtraum. Bereits in der 6. Minute sah Mario Dorgeles die Rote Karte nach einer Notbremse gegen Niklas Beste. In Überzahl ließen die Freiburger nichts anbrennen. Lukas Kübler (19.) besorgte nach einer verunglückten Kopfball-Abwehr von Vitor Carvalho die Führung, als er den Ball über den Innenpfosten ins Netz flipperte.

Traumtor sorgt für Vorentscheidung

Kurz vor der Pause legte Johan Manzambi (41.) nach. Der Schweizer Youngster fasste sich aus 20 Metern ein Herz und hämmerte die Kugel per Rechtsschuss unhaltbar in den Winkel. Freiburg spielte wie entfesselt, während Braga phasenweise nur noch hinterherlief. Nach dem Seitenwechsel machte Kübler (72.) mit seinem zweiten Treffer des Abends per Kopf alles klar. Da half auch der späte Anschlusstreffer durch Pau Victor (79.) nichts mehr, der nach einer Kopfball-Ablage von Gomez für kurzes Zittern sorgte.

Zittern bis zum Schluss

In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig. Gabri Martinez (94.) kassierte bei Braga noch Gelb nach einem gefährlichen Spiel gegen Treu. Freiburg-Coach Julian Schuster brachte in der Nachspielzeit sogar noch Vincenzo Grifo für Lucas Höler (92.), um Zeit von der Uhr zu nehmen. Am Ende blieb es beim verdienten 3:1. Lienhart und seine Kollegen dürfen nun vom ganz großen Wurf träumen, wenn sie am 20. Mai im Finale gegen das Starensemble von Aston Villa antreten.

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