2:1 – Europacup-Finale! Glasner schreibt mit Palace Geschichte

Vier Jahre nach dem Europa-League-Gewinn mit Frankfurt steht Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace nach einem 2:1-Sieg gegen Schachtar Donezk (Gesamt-5:2) im Finale der Conference League. Zwei Europacup-Titel mit zwei Klubs hat bisher nur ein rot-weiß-roter Trainer gewonnen: Ernst Happel.

Trotz 3:1-Polster vom Auswärtsspiel wirkte Glasner zu Beginn der Partie gegen die Ukrainer angespannt. In der 10. Minute brandet erstmals Jubel im Selhurst Park auf. Doch das vermeintliche 1:0 durch Yeremy Pino wird vom VAR aberkannt. Eine Viertelstunde später ist es so weit: Palace-Konter, Donezk-Goalie Riznyk blockt den Ball, Munoz schießt aus scheinbar unmöglichem Winkel und Henrique fälscht die Kugel ins eigene Tor ab - 1:0 (25.). Donezk bleibt die gefährlichere Elf und macht es noch einmal spannend - 1:1 durch Eguinaldo (34.).

Die Vorentscheidung in der 52. Minute: Ismaila Sarr zirkelt den Ball via Innenstange zum 2:1 für Palace ins Tor. Mit dem neunten Treffer übernimmt der Senegalese auch die Führung in der Torschützenliste der Conference League 2025/26.

Finale am 27. Mai gegen Rayo Vallecano

Im Finale am 27. Mai in Leipzig kracht Palace auf Rayo Vallecano. Die Spanier gewannen nach einem Heim-1:0 im Hinspiel auch bei Racing Straßburg mit 1:0.

Glasner will bei seinem Abschiedsspiel mit Crystal Palace (verlängert seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag nicht mehr) weiter Geschichte schreiben und als erster österreichischer Trainer nach Ernst Happel (Feyenoord Rotterdam 1970, HSV 1983/jew. Meister-Cup) zwei Europacup-Titel gewinnen. 2022 hatte er sich mit Eintracht Frankfurt im dramatischen EL-Endspiel von Sevilla gegen die Glasgow Rangers nach 1:1 in der Verlängerung im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Auch Glasner braucht kein Denkmal: "Darauf scheißen die Tauben"

Bereits vor dem Semifinale gegen Donezk hatte Glasner bei der Pressekonferenz auf die Frage, ob man ihm ein Denkmal errichten soll, die Lacher auf seiner Seite: "Ich weiß nicht, ob Sie Toni Polster kennen: Er war ein berühmter österreichischer Fußballer, der in der deutschen Bundesliga, in Italien und in Spanien viele Tore geschossen hat: Er meinte: Wozu brauch kein Denkmal? Darauf scheißen die Tauben ..."