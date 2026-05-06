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Finale im Visier

Glasner jagt mit Palace nächsten Coup: Donezk als letzte Hürde

06.05.26, 16:48
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Österreich-Export Oliver Glasner steht mit Crystal Palace kurz vor dem Einzug ins Conference-League-Finale. Nach dem starken 3:1 im Hinspiel soll am Donnerstag daheim der Sack zugemacht werden.

Oliver Glasner empfängt mit Crystal Palace am Donnerstag (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Selhurst Park die Mannschaft von Schachtar Donezk. Nach dem souveränen 3:1-Sieg im Hinspiel haben die Eagles eine exzellente Ausgangsposition, um das erste Europacup-Endspiel der Vereinsgeschichte zu erreichen. Für den 51-jährigen Oberösterreicher wäre es nach dem Triumph mit Frankfurt 2022 bereits das zweite große Finale auf internationaler Bühne.

Glasner will kein Denkmal

Trotz der sportlichen Misere in der Premier League, wo Palace nach einem 0:3 gegen Bournemouth nur auf Rang 15 liegt, ist die Euphorie im Pokal riesig. Glasner, der den Club im Sommer verlassen wird, bleibt gewohnt bodenständig. Angesprochen auf eine mögliche Statue reagierte er mit einem legendären Toni-Polster-Satz: "Ich will kein Denkmal, darauf scheißen ja nur die Tauben". Die Fans lechzen nach dem FA-Cup-Sieg und dem Community Shield nach dem nächsten Pott. "Die Fans wollen wieder Honig. Mit Avocado werden sie nicht glücklich sein", so Glasner schmunzelnd.

Lienhart unter Druck

Spannung herrscht auch in der Europa League, wo ÖFB-Legionär Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg einen 1:2-Rückstand gegen den SC Braga (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) wettmachen muss. In Freiburg geht es für den Tabellennachzügler um alles. Ein Österreicher-Duell bleibt wohl aus, da Bragas Florian Grillitsch weiterhin an einer Muskelverletzung laboriert. Im zweiten Halbfinale verteidigt Nottingham Forest einen knappen 1:0-Vorsprung gegen Aston Villa (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker), um den Traum vom Finale in Birmingham am Leben zu erhalten.

Entscheidungen in Frankreich und Spanien

In der Conference League entscheidet sich der Finalgegner für Glasner zwischen Racing Straßburg und Rayo Vallecano (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Die Franzosen gehen mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel. Für beide Klubs aus dem gesicherten Mittelfeld ihrer Ligen ist der Titel die letzte Chance, auch in der kommenden Saison international vertreten zu sein. Glasner ist gewarnt, weiß aber um die historische Chance: "Wir können den Fans Momente schenken, die für immer bleiben."

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