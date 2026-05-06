Erste Van-Deer-Athletin: Hirscher schnappt sich US-Weltmeisterin

Jetzt ist das erste große Geheimnis gelüftet: Paula Moltzan wird die erste Frau im neuen Damen-Rennteam von Marcel Hirscher und seiner Skimarke Van Deer. Und der Salzburger landete damit direkt einen echten Transfer-Coup.

Die 32-jährige US-Amerikanerin zählt seit Jahren zu den stärksten Technikerinnen im Weltcup und kommt mit jeder Menge Selbstvertrauen nach ihrer erfolgreichsten Saison überhaupt. Olympia-Bronze 2026 in Cortina in der Team-Kombination, Team-Weltmeisterin 2023, dazu WM-Bronze 2025 im Riesentorlauf – Moltzan hat sich längst in der Weltspitze festgebissen. Allein im vergangenen Winter raste sie fünfmal aufs Weltcup-Podest. Nur eines fehlt der Amerikanerin noch: Ihr erster Weltcupsieg.

»Ich hätte es niemals geglaubt«

Genau diesen soll sie nun auf den Ski aus dem Hause Hirscher angreifen. Für Moltzan ist der Wechsel dabei weit mehr als nur ein neues Materialpaket. „Hätte mir jemand vor vier Jahren gesagt, dass ich die erste Frau auf dieser Marke sein werde, ich hätte es niemals geglaubt“, sagte die US-Amerikanerin mit einem Grinsen. Trotz ihrer 32 Jahre sieht sie sich noch längst nicht am Limit: „Ich habe das Gefühl, meinem Karrierehöhepunkt noch immer näherzukommen.“

Auch für Hirscher markiert die Verpflichtung einen Meilenstein. Nachdem sich Van Deer in den vergangenen vier Jahren im Herren-Weltcup etabliert hat, startet nun die große Frauen-Offensive. „Damen-Rennsport – wir kommen!“, hatte der achtfache Gesamtweltcupsieger erst kürzlich angekündigt. Die Entwicklung sei allerdings eine riesige Herausforderung, schließlich unterscheiden sich Konstruktion und Abstimmung der Ski deutlich von jenen im Männerbereich.

Hirscher mit Ski-Ansage: "Wir sind bereit"

Wechsel ist fix! Knalleffekt um Henrik Kristoffersen

Während bei den Herren Athleten wie Timon Haugan bereits auf Van Deer setzen und die Zusammenarbeit mit Henrik Kristoffersen (jetzt bei HEAD) endet, soll Moltzan nun das neue Aushängeschild des Frauen-Projekts werden. Und eines ist klar: Die Ski-Welt wird ganz genau hinschauen, wie schnell Hirscher auch bei den Damen ganz vorne mitmischt.