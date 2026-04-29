Mega-Run auf neuen 130-Euro-Bonus

Die Geräte-Retter-Prämie für die Reparatur der im Haushalt am meisten benötigten Elektrogeräte läuft bisher erfolgreich.

So wurden bis Ende April bereits 85.000 Bons beantragt und zum großen Teil auch bereits ausbezahlt. Mit den Bons kann man sich 50 Prozent der Reparaturkosten - maximal 130 Euro - sowie bis zu 30 Euro für Kostenvoranschläge holen.

Eine hohe Nachfrage nach einer Reparatur verzeichnete man bei Kaffeemaschinen, Waschmaschinen und Geschirrspülern. Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen sich aber auch die Reparatur des Laptops oder des Backofens fördern lassen.

Knapp 2.300 Partnerbetriebe

Die Reparaturen können österreichweit in mittlerweile 2.280 Partnerbetrieben durchgeführt werden. Die Förderung gibt es für Elektrogeräte, die im Haushalt am häufigsten benötigt werden und gleichzeitig viel Material binden. Darunter fallen etwa Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder Akkuschrauber. Aber auch Geräte für die Krankenpflege wie Rollstühle, Pflegebetten, Beatmungsgeräte oder Blutdruckmessgeräte sind von der Förderung umfasst.

Vorgänger der "Geräte-Retter-Prämie" war bis zum Mai 2025 der "Reparaturbonus", allerdings umfasste dieser auch die Reparatur von Fahrrädern, E-Bikes, Handys und Luxus-, Wellness- oder Unterhaltungsgeräten.