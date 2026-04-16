3 Assists beim Jubiläum: Österreich ringt Italien nieder!

Österreichs Eishockey-Nationalteam feiert einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zur WM. In einem packenden Testspiel in Feldkirch setzte sich die ÖEHV-Auswahl mit 3:2 nach Verlängerung gegen Italien durch.

Die Rückkehr des Nationalteams nach Feldkirch nach 14 Jahren Pause wurde am Donnerstag zu einer emotionalen Angelegenheit. Vor 3.000 begeisterten Zuschauern stand vor allem Dominic Zwerger im Rampenlicht. Der Vorarlberger wurde für sein 100. Länderspiel geehrt und bedankte sich auf dem Eis mit einer Gala-Vorstellung: Er war an allen drei Treffern der Österreicher direkt beteiligt. Im Tor der Auswahl von Roger Bader startete David Kickert, der weite Strecken sicher agierte, während Clemens Unterweger mit einem Lattenschuss im ersten Drittel noch Pech hatte.

Doppelpack von Nissner zur Führung

Nach einem torlosen ersten Abschnitt drehte die erste Linie der Österreicher im Mitteldrittel auf. Benjamin Nissner (27.) fälschte zunächst entscheidend ab und legte nur zwei Minuten später im ersten Powerplay der Partie nach (29. PP1). Die komfortable 2:0-Führung wackelte jedoch schnell. Nach einem Fehlpass im Aufbau verkürzte Bryce Misley (30.) für die Italiener, die heuer wieder in die A-Gruppe aufgestiegen sind. Ein unglücklicher Patzer von Kickert hinter dem eigenen Tor ermöglichte Tommaso De Luca (55.) schließlich den späten Ausgleich für die Gäste.

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Kapitän Schneider sorgt für die Entscheidung

In der Verlängerung dominierte nur noch Rot-Weiß-Rot. 26 Sekunden vor dem Ende der Overtime erlöste Kapitän Peter Schneider (65.) die Fans in der Vorarlberghalle mit dem Siegtreffer nach erneuter Vorarbeit von Zwerger. Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, bilanzierte Teamchef Roger Bader nach der Partie. Dass der italienische Goalie zum besten Spieler gewählt wurde, war für Bader kein Zufall, da sein Team zahlreiche Top-Chancen herausgespielt hatte.

Warten auf die NHL-Stars

Blickrichtung WM in der Schweiz (ab 15. Mai) hofft Bader noch auf Verstärkung aus Nordamerika. Die Freigaben für Marco Rossi (Minnesota Wild) und Marco Kasper (Detroit Red Wings) stehen noch aus. Definitiv nicht dabei sein werden Vinzenz Rohrer, der zum AHL-Team Laval Rocket beordert wurde, und David Reinbacher, der nach seinem NHL-Debüt für Montreal noch im Play-off-Einsatz ist. Der nächste Test steigt am Mittwoch, 23. April (18:30 Uhr/live ORF SPORT + & Sport24-Liveticker) in Wien gegen Tschechien.