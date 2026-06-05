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Wie einst Marcel Hirscher

Ski-Olympiasieger greift beim Erzbergrodeo an

EISENERZ, AUSTRIA - JUNE 07: Extreme enduro riders compete during the Red Bull Hare Scramble on June 7, 2015 in Eisenerz, Austria. (Photo by Samo Vidic/Getty Images)
© Getty Images
Bei der 30. Ausgabe des Erzbergrodeo an diesem Wochenende tritt wieder ein prominenter Name aus der Wintersportwelt an.
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Am Wochenende heulen die Motoren am Erzberg in der Steiermark wieder auf. Zum 30. Mal findet das Erzbergrodeo statt, bei dem 1.200 Fahrer (Profis und Amateure) aus 41 Nationen teilnehmen werden.

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In den letzten Jahren sorgte vor allem Superstar Marcel Hirscher mit seinem Antreten für Aufsehen. Heuer tritt ein anderer Wintersport-Gigant in seine Fußstapfen.

Dreifacher Olympiasieger tritt an

Niemand geringerer als der dreifache Olympiasieger, Franjo von Allmen, steht auf der Startliste des Motorsport-Klassikers. Der 24-jährige Speed-Spezialist aus der Schweiz ist leidenschaftlicher Motorradfahrer.

Gegenüber der Berner Zeitung erklärte das Ski-Ass, dass Motorradfahren und Biken "die Konzentration, das Reaktionsvermögen und das Körpergefühl" fördert. Dementsprechend ist der waghalsige Ritt über den Erzberg eine ideale Aktivität für das Sommertraining.

BORMIO,ITALY,12.FEB.26 - OLYMPICS, ALPINE SKIING - Winter Olympic Games Milano Cortina 2026, Franjo von Allmen, medal photo shoot. Image shows Franjo von Allmen (SUI). Keywords: medal. Photo: GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Ski-Superstar Franjo von Allmen. © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Er kommt auch bereits mit jeder Rennerfahrung. Bei den Supermoto-Meisterschaften in der Schweiz fuhr er im Vorjahr auf den 19. Platz. Jetzt sucht er in Österreich eine neue Herausforderung.

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