Wie einst Marcel Hirscher
Ski-Olympiasieger greift beim Erzbergrodeo an
Am Wochenende heulen die Motoren am Erzberg in der Steiermark wieder auf. Zum 30. Mal findet das Erzbergrodeo statt, bei dem 1.200 Fahrer (Profis und Amateure) aus 41 Nationen teilnehmen werden.
Auch interessant
In den letzten Jahren sorgte vor allem Superstar Marcel Hirscher mit seinem Antreten für Aufsehen. Heuer tritt ein anderer Wintersport-Gigant in seine Fußstapfen.
Dreifacher Olympiasieger tritt an
Niemand geringerer als der dreifache Olympiasieger, Franjo von Allmen, steht auf der Startliste des Motorsport-Klassikers. Der 24-jährige Speed-Spezialist aus der Schweiz ist leidenschaftlicher Motorradfahrer.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Gegenüber der Berner Zeitung erklärte das Ski-Ass, dass Motorradfahren und Biken "die Konzentration, das Reaktionsvermögen und das Körpergefühl" fördert. Dementsprechend ist der waghalsige Ritt über den Erzberg eine ideale Aktivität für das Sommertraining.
Er kommt auch bereits mit jeder Rennerfahrung. Bei den Supermoto-Meisterschaften in der Schweiz fuhr er im Vorjahr auf den 19. Platz. Jetzt sucht er in Österreich eine neue Herausforderung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden