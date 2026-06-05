Ski-Olympiasieger greift beim Erzbergrodeo an

Bei der 30. Ausgabe des Erzbergrodeo an diesem Wochenende tritt wieder ein prominenter Name aus der Wintersportwelt an.

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Am Wochenende heulen die Motoren am Erzberg in der Steiermark wieder auf. Zum 30. Mal findet das Erzbergrodeo statt, bei dem 1.200 Fahrer (Profis und Amateure) aus 41 Nationen teilnehmen werden.

In den letzten Jahren sorgte vor allem Superstar Marcel Hirscher mit seinem Antreten für Aufsehen. Heuer tritt ein anderer Wintersport-Gigant in seine Fußstapfen.

Dreifacher Olympiasieger tritt an

Niemand geringerer als der dreifache Olympiasieger, Franjo von Allmen, steht auf der Startliste des Motorsport-Klassikers. Der 24-jährige Speed-Spezialist aus der Schweiz ist leidenschaftlicher Motorradfahrer.

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Gegenüber der Berner Zeitung erklärte das Ski-Ass, dass Motorradfahren und Biken "die Konzentration, das Reaktionsvermögen und das Körpergefühl" fördert. Dementsprechend ist der waghalsige Ritt über den Erzberg eine ideale Aktivität für das Sommertraining.

Ski-Superstar Franjo von Allmen. © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Er kommt auch bereits mit jeder Rennerfahrung. Bei den Supermoto-Meisterschaften in der Schweiz fuhr er im Vorjahr auf den 19. Platz. Jetzt sucht er in Österreich eine neue Herausforderung.