"Nervt komplett!" Konkurrent geht Odermatt an die Gurgel

Das war haarscharf! Franjo Van Allmen verpasste den Super-G-Sieg in Kitzbühel um drei Hundertstel.

Das führte zu einer kuriosen Szene im Zielraum: Für Sieger Marco Odermatt gab es eine kurze Würge-Attacke.

"Ich kann ihn verstehen, wenn du so knapp an der Goldenen Gams vorbeifährst, dann nervt das komplett", lachte Odermatt.

Der Schweizer ist übrigens der erste Ski-Star seit Hermann Maier, der den Super-G in Kitzbühel zwei Mal gewinnen konnte.