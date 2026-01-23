Alles zu oe24VIP
Kitzbühel
  4. Kitzbühel
"Nervt komplett!" Konkurrent geht Odermatt an die Gurgel
© Screenshot / ORF

Würgegriff

"Nervt komplett!" Konkurrent geht Odermatt an die Gurgel

23.01.26, 12:45
Das war haarscharf! Franjo Van Allmen verpasste den Super-G-Sieg in Kitzbühel um drei Hundertstel. 

Das führte zu einer kuriosen Szene im Zielraum: Für Sieger Marco Odermatt gab es eine kurze Würge-Attacke.

"Ich kann ihn verstehen, wenn du so knapp an der Goldenen Gams vorbeifährst, dann nervt das komplett", lachte Odermatt.

Der Schweizer ist übrigens der erste Ski-Star seit Hermann Maier, der den Super-G in Kitzbühel zwei Mal gewinnen konnte.

