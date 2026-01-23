"Nervt komplett!" Konkurrent geht Odermatt an die Gurgel

Das war haarscharf! Franjo Van Allmen verpasste den Super-G-Sieg in Kitzbühel um drei Hundertstel.
Das führte zu einer kuriosen Szene im Zielraum: Für Sieger Marco Odermatt gab es eine kurze Würge-Attacke.
"Ich kann ihn verstehen, wenn du so knapp an der Goldenen Gams vorbeifährst, dann nervt das komplett", lachte Odermatt.
Der Schweizer ist übrigens der erste Ski-Star seit Hermann Maier, der den Super-G in Kitzbühel zwei Mal gewinnen konnte.