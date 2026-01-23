Lebensgefährlich: So tüfteln die Trainer an der perfekten Streif-Linie

Rennen der Extreme in Kitzbühel! Ein Schnappschuss des ORF zeigt, wie gefährlich das Leben der Ski-Trainer wirklich ist.
Auf einem Stahlturm tümmeln sich die Coaches, doch für die perfekte Sicht auf der Streif haben sie noch weitere Leitern mitgebracht.
In schwindelerregenden Höhen tüfteln die Trainer nach der perfekten Linie am Hahnenkamm.
"Von dort kommen die Funksprüche, die wir hören", erklärte ORF-Experte Hans Knauss. "Und offenbar ist ihnen das nicht hoch genug", legte Kommentator Oliver Polzer nach.