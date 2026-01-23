Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Kitzbühel
Kitzbühel-Aufreger: Strecke kurz vor Start geändert
© gepa

Tor versetzt

Kitzbühel-Aufreger: Strecke kurz vor Start geändert

23.01.26, 11:43
Teilen

Kurz vor dem Super-G in Kitzbühel wurde am Freitag noch einmal an der Strecke nachgeschärft. 

Auf Anregung des französischen Trainers reagierten die Verantwortlichen bei der Kurssetzung und nahmen eine Änderung am Beginn des Hausbergs vor.

Nach der Besichtigung wurde dort ein Tor versetzt. Ziel der Maßnahme: das hohe Tempo zumindest leicht zu dämpfen. Wirklich entschärfen lässt sich der Super-G auf der Streif damit allerdings nicht.

"Rock'n'Roll"

ORF-Experte und Ski-Legende Hans Knauß ordnete die Anpassung nüchtern ein: „Das macht fast nichts aus. Es wird trotzdem Rock’n’Roll, weil es eine andere Spurführung als in den letzten Jahren gibt – mit sehr hohem Tempo.“ Und Knauß stellt klar, worauf sich Fahrer und Fans einstellen müssen: „Es wird zur Sache gehen!“

Für die finale Linienführung verantwortlich ist in diesem Jahr der italienische Trainer Lorenzo Galli, der als Kurssetzer fungiert. Trotz der kleinen Korrektur am Hausberg bleibt der Super-G in Kitzbühel damit das, was er immer ist: eine der schnellsten und anspruchsvollsten Prüfungen im Weltcup-Kalender.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden