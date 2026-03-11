Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Eishockey
kac
© GEPA

Eishockey-Schock

KAC-Crack reanimiert: So geht es Jordan Murray

11.03.26, 13:05
Teilen

33-jähriger Kanadier brach im Viertelfinalspiel gegen Fehervar zusammen 

Der am Dienstag im ersten Viertelfinalspiel der ICE-Eishockey-Liga gegen Fehervar reanimierte KAC-Verteidiger Jordan Murray befindet sich in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf und "stabilem Zustand". Das teilten die Kärntner am Mittwochvormittag mit. Der 33-jährige Kanadier war in der 18. Minute beim Stand von 1:0 für die Kärntner Gastgeber auf der Spielerbank kollabiert und nach erfolgreicher Reanimierung ins Klinikum Klagenfurt transportiert worden.

Murray verlor erst das Bewusstsein und dann auch die Vitalzeichen, wurde von den Vereinsärzten Hannes Florianz und Günther Bachler sowie anwesenden (Notfall-) Medizinern und Medizinerinnen sowie Sanitätern und Sanitäterinnen minutenlang reanimiert und konnte in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden. "Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln."

Wie Liga und KAC mitteilten, werden die für den (morgigen) Donnerstag und Samstag angesetzten Spiele zwei und drei der "best of seven"-Serie nicht stattfinden. Die Liga plane, auf ein "verkürztes Format" umzustellen, hieß es weiter. Das erste Spiel dieser Serie werde am kommenden Montag, 16. März, in Klagenfurt über die Bühne gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen