Jens Petter Hauge Bodo Glimt
© Getty

Arktis-Showdown:

Bodø jagt gegen Sporting die nächste Sensation!

11.03.26, 18:23
In Norwegen steigt am Mittwoch das historische Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Sensationsteam Bodø/Glimt empfängt den portugiesischen Meister Sporting Lissabon zum Duell der Ambitionen.

Bodø/Glimt empfängt die Gäste aus Lissabon am Mittwoch (21:00/live Sky & Sport24-Liveticker) im Aspmyra-Stadion. Die Norweger, die in ihrer Debütsaison bereits Inter Mailand in den Play-offs ausschalteten, treffen auf den Tabellensiebenten der Ligaphase. Während Bodø mit einem 2:1 gegen Molde im norwegischen Cup Selbstvertrauen tankte, holte Sporting n der heimischen Liga ein 2:2-Remis gegen Braga.

Knutsen warnt vor physischer Härte

Bodø-Coach Kjetil Knutsen erwartet ein Spiel mit extrem hoher Intensität gegen ein europäisches Top-Team. Seine Mannschaft hat einen beeindruckenden Lauf mit vier Siegen in Serie hinter sich, darunter Triumphe gegen Manchester City und Atletico Madrid. Jens Petter Hauge, der in dieser Kampagne bereits sechsmal traf, gilt als die große Hoffnung im Angriff der Hausherren.

Sporting will Historisches erreichen

Lissabon-Trainer Rui Borges zeigte sich von der Stärke der Norweger, die letzte Saison das Europa-League-Halbfinale erreichten, keineswegs überrascht. Sporting beendete die Vorrunde in den Top-Acht und schlug dabei unter anderem Titelverteidiger Paris. Für beide Klubs wäre ein Einzug ins Viertelfinale ein historischer Meilenstein, den Sporting zuletzt in der Saison 1982/83 erreichte.

Voraussichtliche Aufstellungen am Polarkreis

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez

Besondere Aufmerksamkeit gilt bei den Gästen Francisco Trincão, der mit vier Toren und zwei Assists als kreativer Kopf im Mittelfeld agiert. Unter dem arktischen Nachthimmel setzt Bodø auf den Heimvorteil, um gegen die spielstarken Portugiesen die nächste Sensation vorzubereiten.

