Infektiologe Dr. Wenisch war bei Patrick Budgen "Hinter den Schlagzeilen" zu Gast.

Eine "frische Erinnerung" sei Corona für den Infektiologen Dr. Christoph Wenisch heutzutage und spiele "im Berufsalltag" überhaupt keine Rolle mehr. So die Antwort auf die Einstiegsfrage von Patrick Budgen, der Wenisch am 26.2. in seine ORF-Sendung " Hinter den Schlagzeilen " lud.

© Screenshot ORF

Pandemie

Die Immunität der Menschen habe sich mittlerweile angepasst, so Wenisch im Talk. Die Sendung drehte sich vor allem um die Pandemie, deren Beginn in Österreich nunmehr sechs Jahre zurückliegt.

Nicht geeignet für Impfpflicht

Nach wie vor ist die Infektionskrankheit und der Umgang mit ihr von Seiten der Regierung ein emotionales Thema. Das zeigen auch die Reaktionen auf Facebook auf die Aussage von Wenisch, dass die Impfpflicht ein "Irrweg" gewesen sei. "Alles, was mit Zwang zu tun hat, ist ein Blödsinn!" so Wenisch bei Budgen. Für ihn war die Impfung nicht geeignet für eine Impfpflicht.

Heißes Thema

Er habe sich damals zurückhaltender gegeben, weil er auf der politischen Bühne nicht zuhause ist. Doch erklärt er: "Alle waren unsicher". Man habe sich verlaufen. Budgen möchte wissen, ob sich nicht jemand hätte entschuldigen sollen oder müssen? Wenisch meint nein, das Verzeihen sei eine persönliche Entscheidung für jemanden selbst. Viele Kommentare sind ähnlich:

Es war kein Irrweg sondern schlicht verfassungswidrig und menschenrechtswidrig damit strafbar.

Das wussten wir schon vom Anfang an.

Jetzt wissen es plötzlich die Ärzte besser. Vorher haben nur wenige den Mut dazu gehabt (oder selber gut daran verdient)

Hätte man leicht früher feststellen können...

Es war und ist ein Verbrechen

Doch es gibt auch Menschen, die sich hinter seine Entscheidungen stellen und verstehen, dass es Fehler gegeben hat.

Über tausend Menschen haben den Beitrag mittlerweile kommentiert. Auf ORF ON kann die Sendung "Hinter den Schlagzeilen - bei Budgen" nachgeschaut werden.